La casa de los famosos: Críticas a Diana Ángel por “fingir” y pedir su salida

Diana Ángel, reconocida personalidad de “La Casa de los Famosos”, es una de los participantes más reconocidas en los medios y una talentosa actriz, que ha capturado la atención del público al participar en el reality.

Su incursión en este programa ha generado un gran interés entre sus seguidores y seguidoras, así como en los fanáticos del entretenimiento en general.

La casa de los famosos y Diana Ángel en la noche de eliminación

Al unirse al elenco de “La Casa de los Famosos”, Diana Ángel ha demostrado su versatilidad y carisma, cautivando a la audiencia con su autenticidad y talento.

Su participación en el programa ha sido objeto de conversación en las redes sociales, donde se ha destacado su desenvolvimiento en los desafíos y su capacidad para generar momentos memorables.

La presencia de Diana Ángel en “La Casa de los Famosos” ha generado un aumento significativo en las búsquedas relacionadas con su nombre y su participación en el programa.

Aunque la audiencia del programa, ha mostrado un gran interés en seguir de cerca su proceso en el reality, esta vez sus emociones le jugaron una mala pasada, pues en la noche de eliminación del 28 de abril, la actriz aseguró que su deseo realmente, era salir de la competencia.

Según lo dicho por ella, su proceso en el programa ya había llegado a su fin y era hora de salir, de estar con su mamá, su hijo y los suyos para volver a su realidad, no obstante, este discurso lo repitió tanto en los días de votación, que los televidentes tomaron la decisión de dejarla en competencia una semana más.

A pesar de que el porcentaje de votación por Diana Ángel fue bajo, los seguidores no esperaban que esto mostrara “otra cara de ella”, pues al parecer sus ganas de irse no eran tan ciertas.

“¿Qué esperaba Diana, que si decía llorando que se quería ir sus compañeros no la apoyaran? pero después fijo los calificaba de ‘poco empáticos’ qué horror de persona”; “Vieja payasa, se burló de todo el mundo, era mentira que se quería ir”; “Fingió todo, qué cizañera y mentirosa ahora sí que la saquen”; “Yo de verdad le creí y voté para que se quedara pero qué decepción”; “Qué pereza que todos crean que los galácticos solo son táticos y ya, todo lo piensan mal y es porque ellos son así”; “Que pereza una persona que hace lo que hace en plena eliminación ahora se sienta la victima. Es una niña en realidad”, fueron algunas opiniones.

Estas críticas se dieron a raíz de un clip publicado en la red social de “La Casa de los Famosos”, en el que se escucha a la actriz hablar con sus amigos del ‘equipo papilla’ y señalar que luego de su ‘lapsus’, se había dado cuenta que otros “compañeros la querían traicionar” y que eso la despertó.

“Hoy me di cuenta de dos cosas, uno, el susto de que no ganáramos el liderazgo porque ellos [el equipo galáctico] van a agarrarme a mi como caballito de batalla para decir que como yo supuestamente me quiero ir y me tienen lástima y tanto pesar, me van a atacar”, empezó diciendo.

Después continuó “me acordé del posicionamiento de ayer y cuando yo empiezo a ver eso dijo ‘uy juemadre la cagué' cuando yo le vi a Julián esa lagrimita dije ‘uy yo qué hice’”. Ante ello, los seguidores empezaron a pensar que en realidad, todo ello de querer salir había sido una mentira.