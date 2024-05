Diana Ángel habló de Martha Isabel en LCDLF: “Yo no le dije “VIEJA””

La actriz y cantante colombiana Diana Ángel se despidió de “La casa de los famosos Colombia” el 16 de mayo de 2024, convirtiéndose en la decimoquinta eliminada del reality show.

Su salida generó conmoción entre sus compañeros y seguidores, quienes la consideraban una de las participantes más queridas y auténticas.

La Casa de los Famosos: Esto dijo Diana Ángel sobre Martha

Ángel, de 48 años, entró al programa con la intención de vivir una nueva experiencia y retarse a sí misma. Durante su paso por la casa, se destacó por su humor y capacidad para conectar con sus compañeros.

Sin embargo, también enfrentó momentos difíciles y controversias, especialmente por su relación con Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo del equipo ‘galáctico’ con quienes no logró llevarse muy bien.

De otro lado, la actriz logró establecer conexiones genuinas con algunos de sus compañeros, como Karen Sevillano, ‘La Segura’ y Pantera. Sin embargo, también se vio envuelta en algunas estrategias y roces con otros participantes, lo que la llevó a ser nominada en varias ocasiones.

Si bien la misma Diana Ángel ha asegurado que La Casa de los Famosos ha sido un espacio para que los espectadores conozcan un poco más de las celebridades en un contexto diferente al habitual, exponiendo sus personalidades y generando diversas reacciones, también es cierto que están bajo una presión nunca antes vista, por lo que sus respuestas y reacciones salieron a flor de piel.

Una de las razones por las que su nombre ha sido tendencia, es la controversia que se generó a raíz de referirse en varias ocasiones a Martha Isabel Bolaños como “la vieja esa”, dando a entender como si hubiera buscado ofenderla o hablar “mal de ella” por su edad.

Ante ello, varios usuarios de las redes destacaron que les parecía el colmo que la actriz, supuestamente quisiera señalar a Martha como una “señora”, cuando ella tiene más de 40 años de edad. Unas críticas, que la misma actriz decidió responder sin tapujos.

Diana Ángel decidió publicar un video en sus redes sociales titulado “Yo no le dije “VIEJA” a Martha” y allí quiso explicar en qué contexto había dicho esa expresión cuando la usó en La Casa de los Famosos.

“Yo no le dije vieja a Martha mis amores, yo uso esa expresión ‘vieja’ porque los rolos decimos mucho eso. Yo digo ‘esa vieja me cae bien’, ‘esa vieja es chévere’, ‘esa vieja es bonita’, ‘esa vieja me agrada o esa vieja me desagrada’”, señaló.

Después aseguró que ella no le había dicho “vieja a Martha, solamente utilicé el término vieja como una expresión de género”.