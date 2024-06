La Casa de los Famosos: El curioso regalo que Julián aceptó de Melfi antes de la gala

La Casa de los Famosos, el reality show que cautivó a la audiencia colombiana durante cuatro meses, llega a su gran final este 17 de junio. Tras semanas de convivencia, retos, intrigas y estrategias, solo cuatro finalistas quedan en la carrera por el gran premio de 400 millones de pesos.

Te puede interesar: ¿Famoso actor de ‘Pálpito’ se divorció? Esto es lo que se sabe

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Los televidentes han sido testigos de cómo las 22 celebridades se han enfrentado a sus miedos, han formado alianzas y rivalidades, y han mostrado su lado más auténtico. Las cámaras han capturado cada momento, desde las risas y complicidades hasta los dramas y enfrentamientos.

La Casa de los Famosos: ¿Qué regalo recibió Julián de Miguel Melfi?

La gran final promete ser una noche llena de sorpresas y emociones. Los finalistas se enfrentarán a una última noche de votaciones para saber quién será el ganador de la primera versión de La Casa de los Famosos Colombia. El público tendrá la última palabra en sus manos, eligiendo al ganador a través de sus votos.

Momentos antes de la gala los cuatro finalistas Julián Trujillo, Karen Sevillano, Miguel Melfi y Sebastián González empezaron a sacar su traje de gala para la gran final del reality en el que cada uno aprendió a conocerse de forma distinta.

Mostrándose muy ansiosos y preparados para salir de la casa a su vida real, hubo un curioso momento entre Melfi y Julián al hablar de lo que usarían en en la final.

Allí el panameño preguntó sobre el tipo de medias que usaría Sebastián para combinar su traje, a lo que él respondió que se decidió por cortas, motivo por el que Julián preguntó por qué tenía dudas de las medias de Sebastián.

Al hablar de ello, Melfi señaló que él había apartado dos pares y que las que tenía estaban bien, por lo que le preguntó a Julián si necesitaba unas, pregunta que el actor respondió que sí.

“A mi me servirían mucho [las medias de Melfi] porque saqué una de una y otra de otro par, las tengo combinadas y no tengo más”, destacó Julián.

Ante ello Melfi decidió darle el otro par y le dijo: “Tómalas, te las regalo, tranquilo”, un gesto que Julián recibió con asombro pero que aceptó dándole un abrazo.

Si bien antes estos dos famosos no se podían ni hablar y de hecho llegaron a tener confrontaciones muy fuertes en la casa, hoy por hoy parecen haber dejado esas molestias atrás, pues ya no se volverán a ver, o al menos no en esa casa ni en el canal.

La gran final está a horas de empezar pues será justo a las 9:00 p.m. por el Canal RCN. Sin duda, este reality ha sido una experiencia inolvidable para los participantes y una gran fuente de entretenimiento para la audiencia.