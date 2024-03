La Casa de los Famosos: ¿eliminado confirmó romance de Nataly Umaña y Melfi?

La casa de los famosos es un formato que ha cautivado a audiencias en México y Estados Unidos, y que ahora hace lo mismo en Colombia.

Este reality show, que llegó al país gracias a una colaboración entre VIX y RCN, ofrece a los televidentes una ventana única para adentrarse en la vida de sus celebridades favoritas, explorando una amplia gama de emociones que van desde el odio y el orgullo hasta el amor.

¿Existe un romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi?

Una de las historias que ha desatado una ola de comentarios es la cercanía entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, pues, según los espectadores, ya hay algo más que una buena amistad entre estos famosos.

El momento que desencadenó este rumor fue cuando Umaña y Melfi tuvieron que recrear una escena romántica de una novela, culminando la actuación con un apasionado beso. Esta cercanía sugiere que el beso no fue únicamente parte de la tarea asignada, sino que también reveló una fuerte química entre los dos, desafiando así los límites de lo profesional.

Ahora, más allá del supuesto enamoramiento entre Umaña y Melfi, la polémica de esta situación radica en el hecho de que la actriz está casada con el también actor Alejandro Estrada, quien incluso hizo una aparición en uno de los episodios para hablar sobre la situación de su esposa.

Beto Arango reveló si hay o no un romance tras salir de La casa de los famosos

El actor Beto Arango, quien fue el tercer eliminado del programa, compartió algunos detalles de lo que pasa al interior de la casa, siendo las relaciones el plato fuerte de su conversación.

En cuanto al posible romance entre Nataly y Miguel, Beto expresó inicialmente su escepticismo, considerándolo una mera estrategia por parte de la actriz. Sin embargo, después de su salida y de conocer más detalles, cambió su percepción. Aunque evita especulaciones, señala que las imágenes y los eventos ocurridos dentro del programa apuntan hacia un interés mutuo entre ambos.

“Todo parece indicar que sí. Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Nataly; ya una vez afuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo esto indica que sí, ¿no? Que sí hay un gusto entre ambos. No sé hasta dónde haya llegado, no quiero especular, pero de que hay gusto, hay gusto”, indicó el hermano del también actor Julián Arango.

¿Eliminado de La Casa de los Famosos confirmó romance de Nataly Umaña y Melfi? Fotografía por: Instagram @beto_arango

¿Terminará el romance entre Culotauro y Diana Ángel?

La historia de amor entre Camilo Díaz, conocido como Culotauro, y Diana Ángel, también ha capturado la atención de muchos, pero recientemente, una nube oscura se ha posado sobre su vínculo aparentemente idílico.

Aunque ambos se han declarado mutuamente su afecto, las dudas y temores de Culotauro han amenazado con ensombrecer su romance.

A pesar de sus confesiones apasionadas, Culotauro ha expresado su miedo a avanzar en la relación. Sus inseguridades y la diferencia de edad son obstáculos que teme enfrentar, compartiendo sus preocupaciones con Diana en varias ocasiones.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una pelea reciente ha arrojado luz sobre la fragilidad de su conexión. En una de sus habituales conversaciones llenas de chistes, Culotauro hizo un comentario que no cayó bien a Diana, desencadenando una intensa discusión entre la pareja.

A pesar de las palabras cruzadas y el conflicto palpable, la fuerza de su afecto se hizo evidente cuando lograron reconciliarse. Cabe recordar que este episodio de discordia cobró aún más importancia ya que Diana se encuentra actualmente en la lista de nominados, enfrentando la posibilidad de salir del reality.