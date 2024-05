Exparticipante de LCDLF revela por qué no ha hablado de su salida, ¿censura?

Hace algunas semanas se generó una enorme polémica en La Casa de los Famosos debido al comportamiento de varios participantes tras una fiesta, lo que llevó a la sorpresiva expulsión de Isabella Santiago por decisión de El Jefe. La salida de la modelo era algo que nadie esperaba y generó una enorme controversia en las redes sociales, debido a que muchos televidentes no estuvieron de acuerdo con esta situación.

También puedes leer: ¿Milguel Melfi sigue enamorado de Nataly Umaña? Así reaccionó en su regreso a LCDLF

Han pasado varias semanas desde la expulsión de Isabella, quien tuvo que abandonar de inmediato La Casa de los Famosos. Aunque aún existen muchas inquietudes respecto a lo que realmente sucedió esa noche y qué ocurrió tras la fiesta, la modelo aún no ha podido dar su versión de los hechos. Así lo confirmó en una reciente publicación en sus redes sociales.

Isabella Santiago revela por qué no ha podido dar su opinión sobre su expulsión

“Famosos, después del comportamiento de la noche de ayer, he tomado una serie de decisiones drásticas para todos. Toda la casa tendrá una sanción general, no habrá fiestas hasta nueva orden. Anoche, hubo comportamiento agresivo por parte de ustedes (...) Isabella, ayer rompiste varias reglas y por eso estás expulsada de la competencia, abandona mi casa en este momento. Tus compañeros prepararán tus pertenencias y te las harán llegar”, mencionó El Jefe en ese momento.

Puedes leer: La Casa de los Famosos: Nataly Umaña y su físico generó controversia, así lució

Han pasado varias semanas desde la expulsión de Isabella, quien tuvo que abandonar de inmediato La Casa de los Famosos. Aunque aún existen muchas inquietudes respecto a lo que realmente sucedió esa noche y qué ocurrió tras la fiesta, la modelo aún no ha podido dar su versión de los hechos. Así lo confirmó en una reciente publicación en sus redes sociales.

“Hola amigos y seguidores hermosos, lo siento que aún no me he podido pronunciar y hacerles el live, pero por cuestiones de contrato aún no puedo dar ninguna declaración o hablar sobre el tema del reality por ahora. Quiero conectarme con ustedes y que hablemos, pero aún me toca esperar un poco más”, afirmó Isabella Santiago.

Y agregó: “Ya estoy mirando que puedo hacer, si me dan el permiso de contarles, aún me toca esperar. Les mando un beso gigante y Dios los bendiga a todos con mucha salud, prosperidad y mucho amor. Gracias nuevamente por cada uno de sus mensajes”.