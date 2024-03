Quinto eliminado de La casa de los famosos se despachó contra Nataly Umaña

La casa de los famosos, el popular reality transmitido por Canal RCN y Vix, ha sido testigo de una noche llena de emociones el pasado 17 de marzo. En un desenlace sorprendente, el cantante y actor José Miel ha sido eliminado, generando conmoción entre los seguidores del programa.

En una tensa noche de eliminación, los participantes aguardaban con nerviosismo para conocer su destino. Ornella fue la primera en recibir buenas noticias al ser salvada por el público con aproximadamente el 24% de los votos. Le siguió Isabella Santiago, quien obtuvo un sólido 22.08% de apoyo del público.

Sin embargo, la verdadera tensión se palpaba entre los últimos tres participantes: Juan David, Nataly y José Miel. La decisión fue ajustada hasta el último momento, pero finalmente José Miel quedó fuera por apenas 1.300 votos de diferencia con Juan David.

La casa de los famosos: ¿qué dijo José Miel de Nataly Umaña?

La sorpresa no terminó con la eliminación, ya que José Miel tuvo que cumplir con la tradición de nominar a un participante para la siguiente semana. En una conversación reveladora con Carla Giraldo, José Miel dejó en evidencia sus sentimientos al sentenciar a Nataly Umaña.

Afirmó no haber sentido afinidad con ella desde su llegada y la describió como “hipócrita” y poco confiable, expresando su deseo de que fuera la próxima en salir del reality.

La eliminación de José Miel ha dejado un vacío en La Casa de los Famosos y ha despertado la curiosidad de los espectadores sobre el futuro del programa.

Con cada semana que pasa, la competencia se intensifica y las emociones se desbordan, manteniendo a la audiencia pegada a sus pantallas en espera de nuevos giros en esta emocionante travesía televisiva.

¿Cuánto les pagan a los participantes de La casa de los famosos?

Ante la pregunta de cuánto les estaría pagando el canal por hacer parte de ‘La casa de los famosos’, la encargada de revelar la supuesta cifra fue la actriz Alina Lozano, quien aseguró que RCN había “salido corriendo”, luego de que ella pidiera una cifra mucho más alta que los millones que le ofrecieron.

Según revelaron la actriz de ‘Pedro el escamoso’ y su esposo, el creador de contenido, Jim Velásquez, RCN los llamó para que hicieran parte del programa, sin embargo, la cifra del pago fue lo que les hizo a ellos cambiar de opinión e incluso al mismo canal.

“Me llamaron para entrevista pero yo dije que no (...) mi casa, mi vida, mi matrimonio, mis perros, dije que no”, aseguró. Mientras que Jim decía que para él era un proyecto grande y que de hecho, también lo habían llamado con la diferencia de que él había dicho que sí.

En medio de su relato también contaron que “a mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea, 20 millones al mes y me habían ofrecido muchísimo menos, o sea eso fue lo que negoció mi manager y yo dije, sí a mí no me interesa”, reveló el esposo de la actriz.

Sin embargo, la negociación con Alina Lozano fue diferente “ustedes pueden creer que pidió 40 millones semanales, o sea, 120 millones al mes por estar en el programa (...) es que la trayectoria vale, el tiempo vale, el oficio vale, todo”, mencionó.