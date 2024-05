Martha Bolaños genera polémica en LCDLF: “Nadie me puede tocar o se saca solo”

La Casa de los Famosos está en su recta final, con solo siete participantes en disputa por el millonario premio: Karen Sevillano, Alfredo Redes, Pantera, Miguel Melfi, Sebastián González, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños. Esta última ha dado de qué hablar tras mencionar algunas situaciones que se han venido presentando en el programa y la confianza que ha adquirido gracias al respaldo de los televidentes.

La actriz, recordada por haber interpretado a la “Pupuchurra” en Yo soy Betty, la fea, se ha consolidado como una de las participantes más fuertes dentro de La Casa de los Famosos. A pesar de las múltiples situaciones que han surgido a lo largo del programa y las dificultades propias del confinamiento, ha mantenido su postura y se ha mostrado como una mujer fuerte que no teme decir lo que piensa, incluso si esto no es del agrado de sus compañeros.

Martha Isabel Bolaños: “Nadie me puede tocar”

Los roces entre el Team Papillente y Los Galácticos se han convertido en una constante en las últimas semanas por diferentes razones. No obstante, esto no significa que no existan ciertas diferencias entre los mismos integrantes de los equipos, como lo sucedido recientemente entre Martha y Julián Trujillo, quienes protagonizaron un momento de mucha tensión en los últimos días.

La actriz se acercó a hablar con Sebastián González sobre lo ocurrido recientemente dentro de los Galácticos y mencionó que ella entendía que sus compañeros tienen diferentes formas de jugar dentro de la Casa de los Famosos. “Me puede acusar de lo que quieran, pero de falsa jamás. Aquí hay dos formas de jugar, como yo he venido jugando, que está bien, la gente me ha apoyado, a la gente le gusta la verdad y la sinceridad, pero también hay otra forma de jugar que es como la de ustedes, con más prudencia”, aseguró.

Así mismo, la actriz dejó en claro que se ha mostrado, tal cual es, durante los últimos tres meses de competencia, en la que resalta que no tiene inconvenientes al momento de tener que decirle las cosas a alguno de los participantes en la cara. “Nadie me puede tocar, si alguien me insulta, se saca solo. Hay cosas como lo de ayer del baño y yo no me voy a quedar callada, otras cosas se me salen y siento que reparo, pero quedan 15 o 20 días”, afirmó la actriz.