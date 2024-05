Melfi dejó sin palabras a Nataly Umaña: “No debí meterme con una mujer casada”

La Casa de los Famosos está en su recta final y quedan pocos participantes en competencia. Recientemente, la producción del programa sorprendió a las celebridades con la inesperada visita de Nataly Umaña, quien regresó al reality por varios días. Durante su estancia, la actriz tuvo la oportunidad de aclarar muchas situaciones que quedaron inconclusas tras su eliminación, entre ellas, lo que pasó con Miguel Melfi.

También puedes leer: Martha Bolaños genera polémica en LCDLF: “Nadie me puede tocar o se saca solo”

Antes de su eliminación, el romance que sostuvo con el panameño fue uno de los temas más comentados por los televidentes, debido a que esto llevó a la separación de Umaña con Alejandro Estrada tras más de 12 años de matrimonio. La interrogante para los televidentes era una sola: ¿qué pasaría con Melfi?.

Miguel Melfi dejó sin palabras a Nataly Umaña

Nataly Umaña fue muy criticada por parte de los televidentes por lo sucedido con Alejandro Estrada; sin embargo, ella restó importancia a estos comentarios tras su salida de La Casa de los Famosos. Al contrario, se le pudo ver muy feliz en sus redes sociales, realizando nuevos proyectos y mostrándose muy tranquila. Por otra parte, en el programa, Miguel Melfi comentó con varios compañeros lo sucedido y expuso lo que sintió por su excompañera.

Puedes leer: La Casa de los Famosos: Esta es la razón por la que las votaciones cambiaron

En su regreso, la actriz pisió al panameño que tomara responsabilidad al admitir que fue él el que empezó las cosas con ella. Sin titubear, Melfi sorprendió tanto a ella, como a los televidentes al dar su explicación al respecto: “Siento que lo que pasó, ya es pasado”.

“Tanto te enseñó a ti, como me enseñó a mí muchas cosas de las que aprendimos (...) no tomamos las mejores decisiones, pero para mí, yo siento que eso ya fue. A ti te tocó vivir las consecuencias cuando saliste y eso me daba miedo que pasara, pero supongo que las pasaste y las viviste y como tú dices, a mí también me tocará vivirlas cuando salga del programa”, afirmó Melfi.

Sin embargo, esto no terminó ahí, ya que el cantante señaló que no debió dejar que las cosas entre ellos pasaran, debido a la relación que ella sostenía con Alejandro Estrada en ese momento. “Sí, fue un error, que no debí meterme con una mujer casada, claro, no debí haberlo hecho, pero lastimosamente en ese momento no controlé mis emociones por lo que sentía, pequé y fallé”.