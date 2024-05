La Casa de los Famosos: Nataly Umaña y su físico generó controversia, así lució

Nataly Umaña regresó a La Casa de los Famosos en medio de gran expectativa y revuelo entre todos los televidentes.

Su debut en la pantalla chica se dio en 2003 con la telenovela “Francisco el Matemático”, donde interpretó a Tatiana. Desde entonces, ha participado en una gran variedad de telenovelas, como “Oye Bonita”, “La Tormenta”, “Victoria”, “Corazón Valiente”, “El Clon” y “Las Juanas”, entre otras.

La Casa de los Famosos y Nataly Umaña: Así lució en su llegada

Umaña no es ajena a las cámaras y a los retos que su llegada implica, pues varios de los participantes y televidentes se quedaron con el escándalo de su separación con Alejandro Umaña en pleno programa, debido a sus coqueteos y besos con Miguel Melfi, otro participante de la casa.

Encerrada en una casa con otras celebridades, ahora tendrá que enfrentar desafíos diarios de convivencia más no de de participación en la competencia.

De acuerdo con lo explicado por Cristina Hurtado, la estadía de la actriz dependerá de los televidentes y de las votaciones, pues de eso depende si se quedará 3 o 7 días con sus excompañeros del reality.

A pesar de que todas las cámaras y ojos cayeron sobre la reacción del panameño Miguel Melfi, hubo otro tema del que se comentó en redes sociales, y del que pocos esperaban: su atuendo.

Nataly Umaña llegó luciendo despampanante a su nueva estadía en La Casa de los Famosos y sin duda, sabía que su llegada daría de qué hablar, por lo que se preparó para impactar y así lo hizo.

Luciendo un conjunto color blanco, de pantalón de tiro alto y un crop top blanco, la actriz se aseguró que su figura y cuerpo entrenado tuviera el protagonismo.

Nataly Umaña entro nuevamente ala casa (Pero No a Competir), si no que vino a compartir con sus compañeros por unos días, saludo al Team Galáctico y hasta felicito a Julián y le dijo "Caballero" 😍 #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴 #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/z7cG61kjuq — Rafael Arias (@Rafarias97) May 23, 2024

Su ingreso al reality generó gran revuelo entre los participantes y la audiencia, quienes no dejaron de admirar su belleza radiante pero también, su look, pues días atrás mostró que se había puesto extensiones para lucir una cabellera mucho más abundante.

“Haya hecho lo que haya hecho, se vio preciosa en el capítulo”; “Su peinado no me gustó, esa cola no se le veía bien”; “Nataly es muy churra, de verdad, preciosa”; “Me hubiera gustado otro peinado, se puso ese pelazo pero se hizo una cola”; “Me gustó la ropa pero el peinado siento que no le ayudó mucho”; “Melfi no le podía quitar los ojos de encima”; “Ella ama sus blusas cortas, obvio yo también con ese cuerpazo”, fueron algunos de los comentarios.

Otros por otro lado se fijaron más en lo delgada que se veía: “Es mi impresión o está más flaca que antes”; “Ella tiene un cuerpazo pero tampoco para que se desaparezca”; “No sé si adelgazó más para que Melfi la viera mejor o qué”; “Se ve linda para qué, así de flaca debe es tonificar para que no se le caiga la piel”.

Los fanáticos de Nataly ya se encuentran ansiosos por verla en acción y descubrir cómo se desenvolverá en esta nueva estancia en La Casa de los Famosos.