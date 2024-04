La casa de los famosos: Participante expulsada se sinceró “echada como un perro”

La Casa de los Famosos Colombia, una adaptación del exitoso formato internacional con el mismo nombre pero en hecho en México, ha logrado cautivar al público colombiano desde su estreno en febrero de 2024.

El reality, transmitido por el Canal RCN y la plataforma Vix, reunió a un grupo nuevo de celebridades bajo el mismo techo, en donde tendrán que seguir conviviendo durante semanas, completamente aislados pero con algo de conocimiento de lo que ya se ve en el mundo exterior.

La casa de los famosos: ¿Qué pasó con la participante expulsada?

Las cámaras omnipresentes capturan cada momento de la vida cotidiana de los participantes, exponiendo sus emociones, estrategias y relaciones interpersonales y justamente esto tuvo que ver para que una de las participantes saliera expulsada.

Se trata de Nanis Ochoa, quien había llegado a la ‘La casa de los famosos’ como parte de los nuevos muy feliz y emocionada por vivir la experiencia, pero que, por incumplir las reglas de la casa fue expulsada.

La presentadora que se había mantenido en silencio sobre el tema, rompió silencio en ‘Buen día Colombia’ para contar su versión.

Los presentadores del matutino le mostraron imágenes a la famosa de su ingreso al proyecto, llevándola a romper en llanto frente a las cámaras y a revelar qué había pasado para que fuera despedida por ‘El jefe’.

En sus declaraciones, Nanis Ochoa consideró que no era tan grave lo que había hecho y consideraba que había sido muy severa la decisión de El Jefe.

“Muy afectada porque es como si me hubieran arrebatado un sueño. Creo que no hice algo tan grave para merecer esto. Siempre traté de llegar con mucho amor, diciéndole a las niñas que se arreglaran que estábamos en televisión”, señaló, mientras lloraba.

Al cuestionarla por lo que había pasado ella respondió: “Yo en esa emoción y adrenalina dije cosas sin pensarlo mucho, me frustra y me da rabia conmigo misma. Me pasó una ‘Nanizada’, como yo lo digo”.

“No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran podido poner en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro”, comentó entre lágrimas.

Igualmente, añadió: “Me dijeron que me saliera ya, no pude ni salir con mis cosas. Llegué a la casa sin absolutamente nada. Había una persona de la producción y la psicóloga, estoy en shock. Solo les dije: ‘Me quiero ir ya para mi casa’”.