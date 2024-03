La casa de los famosos: ¿Salida de Nataly Umaña generó experiencia “paranormal”?

Nataly Umaña fue la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos’ y su salida ha dado mucho de qué hablar, no solo por lo que le esperaba afuera, sino por lo que le pasó a Miguel Melfi luego de su salida.

Te puede interesar: Paola Turbay recibió duras críticas por su nueva apariencia: “¿Qué le pasó?”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

La sorpresa de la polémica eliminación, dejó a muchos impresionados, pues pocos esperaban que realmente fuera Nataly la que tuviera menos votos.

¿Experiencia paranormal en ‘La casa de los famosos’?

En la más reciente noche, luego de la eliminación, Miguel Melfi sorprendió al hablar de algo “raro” que le había pasado y que lo dejó frío.

Mientras estaba en la casa conversando con ‘La Segura’, Ornella y Karen Sevillano, reveló que había vivido algo durante la noche de ese domingo que lo había asustado y lo dejó prácticamente desconcertado.

En lo que reveló dijo que había vivido una experiencia “paranormal” y que no sabía cómo manejarlo, ya que no fue cosa de una sola vez.

Melfi empezó diciendo que luego de la salida de Nataly Umaña, había quedado muy molesto, frustrado y sobre todo con mucho mal genio por todo lo que había pasado.

“Yo estaba anoche sin saber qué hacer y sentía que necesitaba hablar con alguien (...) me fue al confesionario y hablé un poco con el jefe que estaba de turno y él me tranquilizó. Después, cuando entré a la habitación, creo que ‘La Segura’ aún estaba despierta y me tapé con las sábanas y de la rabia empecé a llorar y a llorar”, empezó diciendo Melfi.

Después reveló “en un momento estaba todavía intentando calmarme, cuando de la nada escucho la voz de Nataly como cuando bromeaba y me quedé frío”.

Ante ello, Ornella aseguró que eso era normal y que hacía parte del inconsciente de extrañar a otra persona, una explicación que no convenció ni a Karen ni a Melfi, a pesar de que la creadora de contenido intentó explicarle de forma sensata esa sensación.

“Para mí ayer era frustrante porque yo decía ‘ya por favor, para, para’ porque intentaba dormirme y empecé a escuchar de nuevo otra vaina. Me pasó tres veces y ya esa última sí me levanté y ya decía como ‘okey me voy a dormir’ y con el tiempo me pude dormir pero sí fue algo muy raro que nunca antes me había pasado”.

La salida de Nataly Umaña, dejó a Miguel Melfi sin piso y aseguró que vivió fuerte experiencia “paranormal”. ¿Quedó grabado? Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Luego aseguró que la dormida había sido muy difícil para él y que de hecho, su compañero Juanda se había dado cuenta.

“Juanda se iba a parar a darme un abrazo pero yo le dije ‘estoy en boxer’ entonces mejor no (...) no solo es lo de Naty sino siento que estoy cargado por todo lo que pasó esta mañana”, aseguró.

Sobre el tema, la creadora de contenido Karen Sevillano, también contó que ella también había vivido cosas extrañas y que de hecho, a veces también sentía que su novio la estaba abrazando y sentía el peso de su brazo.