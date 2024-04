¿La casa de los famosos se salió de control? Novia de Julián fue amenazada

Julián Trujillo es un actor colombiano que ha conquistado la pantalla chica con su talento y versatilidad. El nacido en Bogotá ha participado en diversas producciones nacionales e internacionales, consolidándose como una de las promesas del entretenimiento latinoamericano.

Te puede interesar: Amparo Grisales vuelve a la televisión: Esta es la producción en la que aparecerá

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Muchos lo conocieron en su papel en la producción Enfermeras en donde interpretaba a un enfermero homosexual, que tenía grandes conocimientos en medicina y hacía parte de los mejores amigos de la protagonista.

¿La casa de los famosos se salió de control?

Luego de que en la casa se generaran peleas por la actividad del ‘cine de los famosos’, los televidentes y seguidores de algunos famosos pidieron sanciones para ciertos participantes, sin embargo, estos mismos se llevaron una sorpresa cuando el canal decidió algo distinto.

Si bien algunos pedían penalización para el actor Julián Trujillo, ‘El jefe’ decidió poner en la placa de eliminación a ‘La Segura’, Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños por sus constantes peleas. Mas puntualmente, a las creadoras de contenido por sus constates faltas de respeto y discusiones subidas de tono en la casa, sobre todo con el actor.

En una de las peleas, fue Karen la que calificó a Trujillo como “Mald(...), desgraciado, perr(...) sarnoso”. Seguido a esto, habló sobre la novia del actor señalando: “Él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”. Lo que no solo generó polémica en redes, sino que Susana Rojas recibió amenazas.

Enserio @CanalRCN no les da pena mostrar esto? Esto no es contenido, da vergüenza!!!! 😤



Que pensara la mujer de julian al escuchar que karen dice que está manipulada y maltratada?@LaCasaFamososCo #LaCasaDeLosFamososColombia #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/0RSiFvgngU — Deiby Pulla (@deibyz806) April 8, 2024

Ante todas estas palabras y malos entendidos, este 10 de abril se conoció que la novia de Julián Trujillo, llamada Susana Rojas ha sido víctima de recientes amenazas, por parte de los fans de uno de los participantes más populares del programa.

Las amenazas, que han sido enviadas a través de redes sociales, han generado gran preocupación en la familia y amigos de la joven quien hasta el momento, no se ha pronunciado más del tema.

En uno de los tuits que Susana Rojas compartió, un usuario de la red le respondió, una fuerte amenaza: “por eso es que aparecen picad(...) en bolsas negras por apoyar a tipos agresivos de esa manera”.

A lo que la actriz no dudó en responder: “Eres consciente de la amenaza que estás haciendo? Tienes derecho a la libre expresión y a tener tus ideas y posiciones con respecto a los participantes de La casa de los famosos, ¿pero hacer una amenaza pública?”.

Si bien la también artista no ha asegurado si tomará acciones legales por lo sucedido, aseguró que la persona que le había respondido, se escondió y borró dicho mensaje.