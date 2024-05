¿La Casa de los famosos y Diana Ángel están peleados?: “Estoy traumatizada”

La reconocida actriz y cantante colombiana, Diana Ángel, se convirtió en una de las participantes más queridas y comentadas de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”. Durante su paso por el reality, Ángel conquistó al público con su autenticidad, talento y carisma.

Su trayectoria artística, marcada por éxitos en cine, teatro y televisión, la posicionó como una figura respetada dentro del grupo. Sin embargo, fue su personalidad espontánea, su capacidad para conectar con sus compañeros y su buen humor lo que la convirtió en una de las más destacadas del programa.

La Casa de los famosos y Diana Ángel: ¿Qué dijo sobre el programa?

Ángel no dudó en abrir su corazón y compartir sus experiencias personales, incluyendo momentos de dolor y vulnerabilidad, inclusive hasta la noche de su eliminación.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues en entrevista con ‘Yo José Gabriel’, Ángel se destapó sobre cómo fue su experiencia y cómo ve todo ahora desde afuera.

Hablando sobre la posibilidad del ingreso de exparticipantes, a la Casa de los Famosos, la actriz fue enfática en decir que no regresaría por su salud mental.

“A mí este programa me pareció un experimento social demasiado importante, creo que la gente se lo ha tomado de una manera muy extrema, yo acabo de salir hace unos días, duré 92 días en donde el juego me hizo tener depresiones profundas, en donde vi salir a Sebastián con ataques de pánico, en donde la gene piensa que es una cosa que uno se puede tomar a la ligera porque parece una bobada, pero es un lugar en el que fui demasiado feliz y demasiado triste”, empezó diciendo.

Después, la actriz continuó “es un lugar al que yo me sometí voluntariamente y les puedo decir que nunca lo repetiría, porque el ser humano no está diseñado para estar encerrado, el ser humano no esta diseñado para ser privado de su libertad. Es un programa de entretenimiento que generó unas pasiones que yo no me esperaba”.

“Quiero decirte que cuando yo salí a la calle, lo primero que hice fue no ver nada, ni llenarme de hate, tampoco quise envenenarme con mis compañeros viendo el programa”, destacó.

Finalmente dijo aún estaba apoyando a todos los que estaban en este momento en la casa “el que gané este juego tiene una resistencia física, mental y emocional que yo me quito el sombrero”.