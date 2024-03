La casa de los famosos: Así reaccionó Nataly Umaña a visita de Alejandro Estrada

‘La casa de los famosos’ fue tendencia este 10 de marzo, debido al encuentro de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en pleno programa en vivo.

Las palabras del todavía esposo de Umaña dejaron a la actriz y a todos los integrantes de la casa fríos, pues muchos no estaban preparados para la presencia de Estrada en la casa.

Visita de Alejandro Estrada a ‘La casa de los famosos’: Nataly Umaña y su fuerte reacción

Este 10 de marzo, Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña decidió dedicarle unas contundentes palabras a la actriz, mientras todos los participantes cumplían el reto de congelados.

Allí, la actual pareja de la actriz le confirmó que si había algún problema en su relación, antes de su llegada al programa, debieron hablarlo antes y en privado y no manejarlo como ella lo hizo.

Las palabras del también actor estuvieron llenas de verdad y al mismo tiempo, dolor, pues seguramente gran parte de lo que le mencionó, ya lo venía pensando, luego de ver las actitudes amorosas de su esposa con el panameño Melfi, días atrás.

Luego de haber recibido la despedida de su actual esposo y un doloroso “hasta nunca” en su despedida, Nataly se quedó en silencio por unos minutos y un poco en shock, recibiendo los abrazos de su compañeros.

Sin embargo, tan pronto como aterrizó un poco lo que había acabado de pasar, quiso reunir a todos los famosos de la casa y a modo de respuesta dejar algunas cosas claras.

“No me quiero ir a encerrar, así estoy bien”, dijo la actriz a Isabela Cierra, Sandra y Ornella Sierra. Después, tras limpiar sus lágrimas dijo.

“Estoy bien, estoy tranquila porque antes no quería hablar de Alejandro porque sentía que no debía. Para nadie es un secreto que es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel y más leal, pero de resto, es un hombre del que yo no puedo decir más nada”.

Nataly Umaña se expresa después de la visita de Alejandro Estrada

Luego, aseguró que desde el comienzo “nos sentíamos tan bien y nos la llevábamos tan bien, que nos sentíamos los mejores amigos y de repente, de unos años para acá se empezaron a perder un montón de cosas, esto ni siquiera lo hablaba con mi mejor amiga, y es una relación tan linda que por eso nunca la terminábamos y decíamos ‘vamos a luchar, sí vamos a luchar’ pero por mi lado, yo siempre estaba amargada, no lo hacía feliz”.

La actriz aseguró que Alejandro Estrada es sin duda el mejor hombre que pudo conocer “es un hombre que yo sé que es muy difícil que alguien me vuelva amar de esa manera, pero él no es feliz conmigo, ahorita se me iba al trabajo triste, deprimido y lo recibía en la noche enojado porque sí y porque no, y el man se merece ser feliz y yo merezco ser feliz y cuando llegué aquí vi una realidad diferente”.

Aseguró que eran felices y que siempre fue verdad pero todo empezó a reducirse a ser amigos “Alejo siempre te voy a amar, gracias por cuidar mi corazón, gracias por amanecer conmigo con todas las ganas de hacerme feliz, y siempre me lo dijiste, perdón por no haber elegido el conducto más sabio o el canal, pero si no era así, íbamos a seguir y a seguir y no era justo ni contigo ni conmigo”.