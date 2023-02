La curiosa teoría de Natalia París sobre los primeros habitantes de la Tierra

Natalia París ha estado algo alejada del mundo del modelaje en los últimos años, industria que la volvió reconocida a nivel nacional hace más de veinte años. Ella ha estado concentrada en su oficio como DJ, asimismo, de vez en cuando, se vuelve noticia por sus publicaciones en redes sociales.

De hecho, hace poco la modelo llamó la atención de los internautas en Instagram, donde ella tiene casi 2 millones de seguidores. Resulta que se pronunció sobre el supuesto origen de los primeros habitantes del planeta Tierra.

En un reciente post de la antioqueña, con el que promociona uno de sus recientes sencillos, ‘Antes del Eclipse’, habló de un tema que puede despertar opiniones encontradas entre las personas.

“Los primeros será que habitaron la Tierra se instalaron en bases submarinas muy cerca de lo que hoy sería la Antártida. Aquellos visitantes provenían de la Constelación del Cisne y fueron encargados de crear las condiciones de vida para la evolución del humano del planeta Tierra”, fue la opinión de Natalia París en Instagram.

Dicho publicación de la celebridad ya tiene más de 3 mil likes y cuenta con cientos de comentarios por parte de sus seguidores, por ejemplo:

“Siempre has sido tan generosa con la información que recibes, una mujer adelantada al tiempo”, “Muy interesante, hay muchas cosas que nos ocultaron y otras que las tergiversaron para controlar el despertar del ser humano y tenerlo sometido y dividido con ideologías religiosas y políticas. Divídelos y reinareis”, “La Mágica Conciencia no es para todos, el despertar avanza a gran velocidad y la humanidad está en la puerta de grandes encuentros. Así es, con toda la fuerza para entregar información. Te Amo. mi bella amiga. Abrazos”, y muchos más.

El malestar de Natalia París

Hace unas semanas, París usó sus redes sociales para desahogarse con tremendo disgusto que se había llevado, cuando trataba de llegar a su hogar en Bogotá. “Estoy muy cansada porque viajé desde Dubái a Madrid y de Madrid a Bogotá, luego hice Barranquilla, luego Medellín y luego otra vez Bogotá. Estaba con unos dolores musculares terribles”, empezó diciendo.

Luego agregó que estaba muy molesta con el personal de una reconocida aerolínea: “Yo no me suelo quejar nunca, soy una defensora de esta aerolínea, pero estos dos chicos en una grosería y los quiero denunciar, no hay derecho que haya gente así aquí que es una gran empresa. Y da rabia la gente que usa tapabocas, es como esos haters que escriben por redes sociales y creen que nadie los ve”.