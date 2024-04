La enfermedad contagiosa que tendría Beba al llegar al ‘Desafío’: nunca dijo nada

Las redes sociales se han sacudido con la reciente expulsión de Valerie de la Cruz Millán, conocida cariñosamente como Beba, del ‘Desafío XX’.

La joven se vio obligada a abandonar la competencia tras violar el reglamento del programa, desatando una ola de controversia y comentarios en las redes sociales.

En contexto: Beba es expulsada del ‘Desafío’ y salió sermoneada por Andrea Serna: “No, no y no”

¿Por qué expulsaron a Beba del ‘Desafío’?

Beba fue expulsada del ‘Desafío’ debido a su falta de acatamiento a las normativas establecidas, en particular, por salir de la carpa donde se encontraban los demás competidores, quitarse los guantes que debía usar toda la noche y salir del perímetro asignado en Playa Baja.

Beba, al enfrentar a Andrea Serna y al resto de los participantes del Desafío, expuso su versión de los hechos. Comenzó explicando: “estábamos todos en un colchón. Yo efectivamente estaba en el colchón. Estaba en la esquina del colchón. Obviamente, yo escucho que se están moviendo, no sé qué… Yo estaba con medicamento. O sea, obviamente, yo no me he sentido bien”.

¿Beba tenía covid-19 al entrar al ‘Desafío’?

Además, reveló preocupantes detalles sobre su estado de salud durante su participación en el reality. Afirmó que sospechaba haber contraído covid-19 antes de ingresar al programa, pero optó por no informar a la producción para no ser excluida.

“Es una situación en la que yo hace rato vengo diciendo: no me siento en mi 100% ni para dar todo lo que yo tengo por el tema de salud. En el lago, en el primer coso, yo venía, creo yo. Yo no me hice prueba de covid, pero mi papá tuvo covid y a la semana me enfermé. Mi papá tuvo covid muy fuerte y tuvimos una situación en la que se quedó inconsciente por varios segundos, y luego me enfermé yo”, reveló Beba.

Lee en Cromos: Él es el ruso que se robó el corazón de Campanita, ¡Se ven muy bien juntos!

Asimismo, explicó que “estando en Bogotá me preocupé muchísimo. Yo eso no lo dije porque yo quería venir. Yo sabía que si decía: no puedo respirar y los pulmones siento que no tienen la capacidad. Eso fue lo que me pasó en el río y por eso me desmayé. De ahí en adelante, tienen a Beba como la débil, como la que se queja de todo, como la hipocondríaca, porque me lo dijeron en la casa”.

Estas declaraciones causaron asombro entre sus compañeros y espectadores del programa, quienes expresaron su sorpresa ante la situación. Sin embargo, también surgieron críticas hacia Beba por no haber comunicado su posible contagio de covid-19 antes de participar en el Desafío, considerando su responsabilidad en la prevención de riesgos.