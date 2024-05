La exreina Andrea Tovar tuvo fuerte accidente con aceite caliente: “Veo borroso”

Andrea Tovar es una modelo y empresaria que fue coronada Miss Universo Colombia en 2015. Desde entonces, ha utilizado su plataforma para promover diversos productos que pueden ser de interés para su público.

Por lo anterior, la chocoana ha acumulado una gran cantidad de seguidores que diariamente se preguntan por lo que viene en su carrera profesional y también de lo que sucede en su entorno privado.

Recientemente, se conoció que tuvo un accidente en su casa con aceite caliente que le dejó algunas marcas en el rostro. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

¿Qué le pasó a Andrea Tovar?

Según lo relatado en la cuenta oficial de Instagram de la modelo, sufrió un accidente inesperado en su hogar mientras cocinaba y preparaba la comida de sus hijos, el cual casi resulta en un incidente grave.

El incidente involucró el uso de aceite, que reaccionó de manera inesperada con un utensilio de cocina de silicona, provocando una pequeña explosión que alcanzó el rostro de Andrea. A pesar de que se controló rápidamente, la situación pudo haber sido más grave.

Tovar, en su publicación, confesó no haber previsto la reacción del producto al exponerlo a altas temperaturas, lo que la dejó vulnerable a la quemadura que sufrió. El aceite hirviendo saltó hacia su rostro, impactando cerca de su ojo.

“El aceite y la silicona me explotaron en la cara. Lo primero que yo hice, y sobre lo que hay un tema de discusión, fue echarme mucha agua fría y no sé si esté bien o mal, pero en mi caso estuvo bien porque así me lo dijo mi cirujano plástico”, contó la modelo.

La exreina, ante el incidente, contactó a un familiar con experiencia en el ámbito de la salud y se dirigió a un centro de urgencias para recibir atención médica. Al ser examinada, se evidenció que la quemadura había impactado uno de sus ojos, ocasionando la visión borrosa que experimentaba.

“Inmediatamente, llamé a mi hermana, que es médica, y fui a urgencias, donde me atendieron rápidamente. Gracias a Dios, como que no fue algo tan profundo, pero si alcancé a tener una herida, tipo cicatriz o queratitis en la córnea, por eso veo un poco borroso por ese ojo”, afirmó.