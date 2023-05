“La gente quedará impactada”: Hauer-King actor de ‘La Sirenita’ para Cromos

LA SIRENITA, la nueva versión en acción real de Disney del clásico musical animado del estudio ganador del Oscar tiene en expectativa a todo el público amante del cine.

Te puede interesar: ¿Shakira sería demandada por Piqué? Esto dijo abogado del exjugador

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Del visionario director Rob Marshall, la película se estrenará en cines el próximo 25 de mayo, protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey como Ariel; Jonah Hauer-King (Mis huellas a casa) como el príncipe Eric, Melissa McCarthy como Úrsula y muchos más.

La sirenita 2023: Hauer-King y su entrevista para Cromos

1. Cuéntenos cómo fue que obtuvo el papel para la película.

Recibí un correo electrónico de mi agente en el que me decía que estaban haciendo una nueva versión de LA SIRENITA y me preguntaba si quería audicionar. Esta es una de las películas que significó mucho para mí cuando era niño, y sabía que iba a ser una superproducción, así que decidí mandar un video de mí mismo y ver qué pasaba.

A partir de allí, fue un proceso de seis meses de audiciones. Me había quedado totalmente sin voz el día anterior a mi primera reunión con Rob Marshall, lo que me pareció muy apropiado para la película (ya que se relaciona con Ariel), pero él estuvo encantador y muy amable, se apiadó de mí y me hizo ir a cantar varias semanas después, y lo hice, y luego tuvimos una audición final con vestuario y maquillaje en el extraordinario set que habían construido. Allí fue cuando conocí a Halle y trabajé con ella.

Fue una experiencia tan extraordinaria que pensé, bueno, si no me dan el papel, igual valió la pena. Un par de días después, recibí un llamado telefónico de un número desconocido. Atendí y escuché una voz que decía: “Hola, habla Rob Marshall. Querría hablar con el príncipe Eric”. Y yo dije: “¿Cómo? ¿Qué?”. Y él me dice: “Es tuyo, el papel es tuyo. Ve a celebrarlo. Te queremos. Nos vemos pronto”. Corté y 15 minutos después comencé a cuestionarme genuinamente si eso había pasado de verdad.

2. ¿Cuál fue tu reacción que se hiciera una adaptación real de una película animada tan querida?

Con una nueva versión de una película como esta, creo que el éxito depende primeramente de honrar lo que fue tan extraordinario en la película original. La música y el encanto de esa película en especial fueron muy apreciados por el público. Pero, además del deseo de ser auténticos y fieles a eso, hay que darle vida nueva, y Rob Marshall quería hacer exactamente eso. Desde el primer día, dijo que quería hacer una película de gran escala y magnitud, una película épica, y que temáticamente pudiese transcurrir en el mundo actual.

Podemos aprender mucho de esta película, y creo que él realmente impulsó a David Magee, el guionista, y al productor John DeLuca a hacer eso. Querían tratar de recrear todo lo que amamos la primera vez pero, al mismo tiempo, hacer una versión realmente nueva. La música es una parte muy importante de la película, y una de las razones por las cuales fue tan especial, además del humor y de los personajes, pero es una película para la familia, para todo público.

3. ¿Cómo describirías al príncipe Eric y su relación con Ariel?

Eric es una persona buena y compasiva, y al mismo tiempo tiene un gran sentido de la aventura y tiene un espíritu libre. Pero cuando lo vemos por primera vez, está bastante perdido. No sabe quién es y hay algo de inquietud y de preocupación en su interior. Creo que es por eso que le atrae tanto el mar. Le atrae lo desconocido y lo que hay en el mundo, más allá de lo que tiene alrededor. No le gustan los muros altos del castillo y lo que representan, y está aprendiendo sobre sí mismo y convirtiéndose en una versión de sí mismo más evolucionada, en parte por haber conocido a Ariel.

Ariel es la primera persona que conoce con quien puede sentirse plenamente identificado y con quien tiene un espíritu afín. Se siente él mismo por primera vez. Se siente equilibrado y satisfecho, y la comprende porque ellos tienen mucho para ofrecerse mutuamente. Los dos son curiosos y quieren aprender el uno del otro, ese es un aspecto muy hermoso de la relación.

4. ¿Qué nos puede decir del elenco coral?

Bueno, Ariel es un papel icónico, y si yo fuera el director, estaría nervioso porque hay muchas cosas que tienen que estar bien para hacer este papel. Hay que tener una actriz increíble, una cantante increíble y que tenga un espíritu increíble. Encontraron todo eso en Halle Bailey, que es simplemente extraordinaria. Trabajar con ella fue una de las partes más increíbles y memorables, porque es muy talentosa y es una cantante extraordinaria, tiene todo el peso de esta película en sus espaldas.

Melissa McCarthy como Úrsula fue una elección perfecta. Melissa tiene un gran carisma y mucho humor, uno se siente atraído por ella.

Javier Bardem es uno de mis actores preferidos, así que tener la oportunidad de conocerlo, y encima de trabajar con él, fue increíble; soy un gran fan de él. Le da mucho peso al personaje. Es muy carismático y apasionado, algo que tiene mucho que ver con lo que es el rey Tritón.

La reina Selina es la madre adoptiva de Eric y la interpreta Noma Dumezweni, que es brillante e ideal para el papel. La reina es muy elegante y majestuosa, pero también bastante severa.

Art Malik interpreta a Grimsby, que es el primer ministro de la reina. Es su mano derecha y, al igual que la reina, quiere lo mejor para Eric y está tratando de cuidarlo. Se convirtió en una especie de figura paterna para Eric, y creo que está orgulloso de él, pero también le preocupa que sea un espíritu tan libre y piensa que hace falta controlarlo un poco. Art es un tipo genial y le aporta mucho de sí mismo a Grimsby porque él también es muy cálido y divertido. Es el tipo más positivo, de mejor humor y más agradable que hay. Es un placer trabajar con él.

5. Cuéntenos sobre la música de la película y qué tipo de preparación tuvieron que hacer.

Yo me crie hacienda teatro, así que estoy acostumbrado a ensayar, pero nunca tuve tres meses de ensayo, y fue genial. Lo que fue realmente maravilloso fue que los actores pudieron entender realmente hacia dónde iba la actuación, hacia dónde iban los personajes, porque cuando un pone el pie en el set, están pasando muchas cosas. Hay campanas y silbatos, y puede parecer un circo, pero Rob Marshall nos dio la oportunidad de encontrar realmente a nuestros personajes y de encontrar primero la interpretación, de modo que cuando entramos al set sabíamos quiénes éramos y a dónde nos dirigíamos.

Fue extraordinario. Hicimos la grabación de las canciones antes, pero Rob quería que tratáramos de plasmar algo de eso en el set, de modo que fue una combinación de escuchar y cantar en vivo, y también un poco hacer mímica y playback. Fue una educación increíble en cuanto a cómo funciona todo eso, porque nunca había hecho algo así. Lo que fue genial es que nos dieron un audífono para poder escuchar la música de la banda sonora, lo que ayudó mucho a preparar la escena. Fue genial cuando filmábamos las escenas de amor y escuchábamos una hermosa música romántica. Te coloca en la situación, hace que sea mucho más fácil estar presente en la escena. Tuve varios momentos durante la producción de la película en los que tuve que pellizcarme para convencerme de que era real.

6. ¿Por qué Rob Marshall es el director ideal para esta película?

Realmente nos guio y nos exigió al límite para que no escatimáramos ningún esfuerzo. Lo respeto muchísimo. No se parece a nadie de las personas con las que trabajé. Es increíble. Todos confían en la visión de Rob, todos confían en su gusto, y yo nunca me sentí más seguro en manos de un director. Te puedes sentir vulnerable y frágil cuando haces una película porque estás sacando tus emociones, pero él siempre está buscando lo mejor que cada uno puede dar. No sé si es porque viene del teatro, pero es muy bueno para hacer que todos en la compañía se sientan que son una parte muy importante del proceso.