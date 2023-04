‘La Gorda Fabiola’ se someterá a un procedimiento estético, ¿de cuál se trata?

Sábados Felices lleva más de 50 años al aire. A través del Canal Caracol es posible ver a diversos humoristas que, gracias a los años que llevan trayendo risas a los colombianos, se han metido en el corazón de los televidentes.

Una de las anteriores es ‘La Gorda Fabiola’, quien se ha convertido en una de las comediantes más queridas de la televisión, por lo que sus seguidores diariamente se preguntan por los proyectos de su vida profesional y por lo que pasa en la privacidad de su casa.

Puedes leer: La humorista de Sábados Felices que casi se quita la vida por desamor

Pues bien, la artista ha manifestado que se hará algunos retoques estéticos para poder sentirse feliz y cómoda consigo misma. Dichas afirmaciones despertaron todo tipo de comentarios en sus fanáticos.

‘La Gorda Fabiola’ se someterá a un procedimiento estético

A través de su cuenta oficial de Instagram, la humorista le compartió a sus seguidores que hizo un viaje a Tunja, Boyacá, con el fin hacerse un retoque estético en su rostro.

“Estoy en la ciudad de Tunja porque me vine a buscar un cirujano plástico... ya a los 60 años yo no quiero venir así con esto descolgado, con esta papada que tanto me ofende después de haber perdido tantos kilos”, dijo la reconocida famosa.

Lee también: Murió integrante de ‘Sábados Felices’ que ‘Don Jediondo’ admitió extrañará mucho

Fabiola les informó a sus seguidores que iba a documentar todo el proceso para que pudieran ver lo que ella se practicaría. “Quiero que me acompañen (...) el paso a paso de la transformación física de ‘La Gorda Fabiola’, física no, de la carita”.

Aunque ‘La Gordita’ está muy ansiosa por el procedimiento, confía plenamente en los cirujanos que escogió para hacerle frente a la edad. “Con todo el respeto les iré contando este maravilloso cambio. Espérenlo pronto”, finalizó.

Los comentarios de la publicación hecha por Fabiola Posada, nombre de pila de ‘La Gorda Fabiola’, no se hicieron esperar. Varios de ellos dicen:

“Si linda te lo mereces todas merecemos sentirnos bellas”, “Me alegra verte sonreír”, “Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo”, “Lo importante es que este en buenas manos”, “Te deseo todo lo mejor del mundo”, y “Dichosa tú que tienes dinero para hacerte retoques”.

Puedes leer: Manuel Teodoro, presentador de Caracol, se sometió a una cirugía estética

Así mismo, hubo comentarios en contra de lo que se hará Fabiola en su rostro. Entre estos mensajes están:

“Creo q uno debe aceptar con dignidad el paso de los años”, “A las pobres nos toca quedarnos con todo lo que nos cuelga”, “Así está bien para que más cambios”, “Hay cosas más importantes de como luces exteriormente”, y “Yo de ella no me tocaría la cara”.