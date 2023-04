La humorista de Sábados Felices que casi se quita la vida por desamor

La gorda Fabiola, Polilla, Barbarita, el Mono Sánchez, Chester, María Auxilio Vélez y gran parte del elenco, se han embarcado en una emocionante aventura junto a Caracol cada año para alegrar las casas de los colombianos.

Sábados Felices lleva más de 40 años, y ha sabido combinar el humor familiar con la actualidad política y social del país, y dejar plasmado en cada capítulo un trozo de lo que los colombianos han vivido en cuatro décadas.

Sábados Felices: ¿Qué humorista casi se quita la vida?

Cada personaje del elenco es indispensable para que la audiencia del programa siga allí pegada cada fin de semana, pues todos se han ganado el cariño de quienes los ven los sábados y domingos.

La historia de Patricia Silva pocos la conocen y a pesar de todos los chistes y el buen humor que sobresale en cada show, no siempre ha estado en el mejor ánimo en su vida personal.

La humorista pasó por una fuerte depresión y una separación hace un tiempo, por lo que anímicamente no estuvo tan bien como muchos pensaban.

En una entrevista para la revista Vea, Patricia Silva reveló que: “Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica, pero me separé y a pesar de que yo trabajaba estaba en una de las mejores épocas de mi vida, yo me sentía triste, sola”.

Después, añadió: “Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije, ´la solución a esa tristeza es quitarme la vida´, lo llegué a pensar… Sentía que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”.

Sin embargo, en medio de la tristeza decidió acercarse a Dios y llenarse de fuerza espiritual para superar esta dura situación de su vida.

Incluso, después de un tiempo, encontró al hombre que la hizo volver a creer en el amor: “en esa segunda cita me dijo que me casara con él, que yo era la mujer que él estaba buscando. Él tenía que irse a un viaje y se demoraba quince días y me dijo que al regresar esperaba mi respuesta y cuando volvió nos fuimos a vivir juntos”, indicó en el diálogo con el medio mencionado.

Ahora llevan 18 años juntos y sin duda, es una decisión que la tiene muy feliz, pues no hay día en el que ella no se muestre en paz con su amor y vida personal.

Silva es una de las humoristas más recordadas de Sábados Felices y con todo el elenco ha logrado hacer amistades muy estrechas. Un gran ejemplo de ello fue cuando falleció el recordado Mandíbula, pues ella no se separó ni un solo día de su familia para darles el apoyo que necesitaban.