La incómoda situación por la que Tatiana de los Ríos nunca sonreía en ‘El Desafío’

Tatiana de los Ríos, recordada participante de ‘El Desafío’, reveló detalles sorprendentes sobre su experiencia en la competencia que mantuvo a los televidentes al borde de sus asientos.

En la temporada de ‘El Desafío 2005: Cabo Tiburón, Chocó, Colombia’, Tatiana se coronó como la ganadora, pero detrás de su aparente victoria se ocultaba un incómodo secreto que mantuvo en silencio durante años.

La modelo, durante una entrevista con el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, confesó que vivió un momento de angustia que la marcó profundamente durante la competencia. Un problema dental la dejó con un diente dañado, lo que afectó su confianza y su capacidad para sonreír frente a las cámaras.

“Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca sonreía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”, relató Tatiana.

La regla que impuso Tatiana de los Ríos en ‘El Desafío’

Pero ‘El Desafío’ no se limitó solo a lo físico. Tatiana también enfrentó desafíos emocionales al lidiar con las estrategias y alianzas dentro del juego.

“Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban contra ti. Yo les dije: ‘Eso me parece injusto porque a la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego’, entonces creé esa regla para ser honesta con todos”, explicó la famosa modelo.

El testimonio de Tatiana de los Ríos ofrece una mirada única detrás de las cámaras de ‘El Desafío’, mostrando las pruebas reales que enfrentan los concursantes más allá de la pantalla.

Su valentía al compartir su historia no solo revela la complejidad del juego, sino también la fuerza y resiliencia que se necesita para superar los obstáculos en una competencia tan exigente como esta.

¿Cuándo empieza ‘El Desafío 2024′?

En una rueda de prensa se habría conocido que ‘El Desafío’ será la producción que remplazará a La Voz Kids. Según informa Publimetro, la fecha de lanzamiento para medios de comunicación sería el 1 de abril, por lo que esa misma semana, se vería el estreno en las pantallas.

Nuevamente, Andrea Serna será la conductora del programa y se espera que las grabaciones se hagan en Tobia, un municipio muy cerca a Bogotá, sin embargo, es una información que no ha sido confirmada.

Lo que no se conoce aún es quiénes serán todos los participantes de este año. Eso sí, promete ser una edición especial pues en 2024 cumple 20 años de estar al aire y ser uno de los programas más arrasadores del raiting en Colombia.

Otra de las novedades que tendrá El Desafío se confirmó este miércoles es la llegada de una nueva integrante al equipo de presentadoras. Se trata nada más y nada menos que de María Fernanda Aristizábal, la ex señorita Colombia nacida en Armenia y coronada justo antes de pandemia.