La lucha de Maria Cecilia Botero: “He enfrentado muchos problemas económicos”

María Cecilia Botero, nacida en Medellín en 1955, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Colombia. Con una trayectoria de más de 50 años, ha participado en numerosas telenovelas, películas y obras de teatro.

A lo largo de su carrera, ha interpretado a una gran variedad de personajes, desde mujeres fuertes e independientes hasta villanas memorables. Algunos de sus papeles más destacados son Eugenia Castiblanco en La venganza de Analía y la Abuela Alma Madrigal en la película animada Encanto.

Recientemente, la actriz se hizo viral al confesar en una entrevista que, a pesar de su éxito, ha tenido algunos problemas económicos. ¿Qué fue lo que relató? Acá te contamos.

María Cecilia Botero revela qué momentos y eventos han marcado su vida Fotografía por: Johan López

¿Qué pasó con Maria Cecilia Botero?

La actriz de 68 años estuvo en una entrevista con Revista Semana, allí, habló de sus 50 años de carrera y aprovechó para hablar un poco de lo que implica estar en una industria como en la que está involucrada.

Entre lo anterior, indicó que se requiere mucha responsabilidad económica cuando se es actriz, pues, unos días se está en la cima y después, se pasa un tiempo prolongado sin trabajar y por lo tanto, sin ingresos.

“La imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo.”, comenzó diciendo.

“Lo de cuatro meses debe durar 18. La verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar, entonces debemos ser muy juiciosos para seguir subsistiendo. Pero no me quejo”, añadió.

A pesar de lo anterior, Maria Cecilia indicó que ha tenido algunos problemas con el dinero: “He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas. Pero aprendí que zapatero a tus zapatos, solo sé ser actriz”.