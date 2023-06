La nueva faceta de Carmen Villalobos que arrasó con buenas críticas

Después de su ruptura con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos ha demostrado que es posible encontrar nuevamente el amor. De hecho, la actriz y presentadora se ha mostrado feliz en las redes sociales con su actual novio, Frederik Oldenburg.

Tanto ella, como él, han derrochado amor dejando ver a sus seguidores lo que sienten el uno por el otro. Por ello, sus fanáticos con frecuencia comentan lo bien que se ven juntos y apoyan la relación que lleva la pareja hoy en día.

¿Qué pasó con Carmen Villalobos?

La protagonista de Hasta que la plata nos separe ha despertado el interés de sus seguidores por su vida personal y profesional y justamente, la segunda es por la que está siendo el foco de apalusos.

La barranquillera ha estado trabajando en el proyecto de Univisión, el cual utiliza un formato muy similar al de MasterChef.

En una cocina ubicada en Miami, Estados Unidos la actriz es la presentadora oficial de Top Chef VIP, un reality que pone a prueba las habilidades de varios famosos en la presión de de la cocina.

Junto a diversas personalidades de la farándula latina, entre los que también destacan Gregorio Pernía, la colombiana ha demostrado que como conductora es muy buena, pues ha logrado conectar no solo con los participantes, sino con todos los televidentes que no se pierden un capítulo del programa.

Recientemente, la barranquillera compartió una nueva fotografía en la que derrocha no solo sensualidad sino también la dulzura que la caracteriza.

A raíz de sus publicaciones en sus redes sociales, han sido varios los comentarios que le han llegado felicitándola por su trabajo y todo el desempeño que ha tenido en cada capítulo.

“Me veo el programa por ti, eres una dura”; “Carmen te admiro y me encanta el trabajo que estás haciendo en TopChef”; “A mi no me pueden cambiar a esta presentadora, hace que el programa sea muy ameno”; “Me encanta verla en cada capítulo, es muy linda y calmada”; “Además de lo divina que la visten, se ve que se relaciona muy bien con todos, me encanta”; “Literal me he repetido capítulos solo para ver qué se pone, tiene un estilo divino”; “Me encanta que una colombiana esté en un programa internacional, Carmen es preciosa y tiene todo el carisma”.

Sin embargo, no todo es positivo, pues hace poco la actriz tuvo que responder a quienes la han criticado por su nueva relación.

Carmen Villalobos responde a quienes critican su noviazgo

Todo comenzó después que Villalobos decidiera publicar en sus redes sociales las vacaciones que tuvo junto a Frederik en República Dominicana. Las fotos, los bailes y las rizas no faltaron en los posts hechos por la actriz.

Como era de esperarse, ante la alegría de la presentadora un cibernauta le escribió: “No entiendo el amor de este mundo. Se casó enamorada y duró lo que dura un globo lleno. Quisiera entender ese amor del humano”.

A lo anterior, Carmen decidió, por primera vez, responder: “Cuando te pase lo entenderás. Un gran abrazo para ti”. Por supuesto, varias personas la apoyaron:

“Esta pareja no me gusta, ME ENCANTAAAAA”, “No entiendo porque la gente crítica o no entienden porque se enamoró tan rápido”, “Hermosa pareja”, “Que viva el amor”, “Así es el amor es para vivirlo y ser feliz”, “Me encanta verte feliz eres hermosa” y “Bellos los dos”.