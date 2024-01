La picante respuesta de Carla Giraldo sobre si crearía contenido para OnlyFans

Carla Giraldo es probablemente una de las mujeres más sonadas de la farándula nacional, y más ahora que se sabe que, junto a Cristina Hurtado, será la conductora de ‘La Casa de los Famosos’, un formato internacional con el que el Canal RCN busca dar la pelea en el rating nacional.

Entonces es natural que un proyecto de este talante despierte el interés de la audiencia, sobre todo para conocer un poco más de la vida de esta actriz, ahora vuelta presentadora. Sabemos que se dio a conocer en 1999 con ‘Me Llaman Lolita’, una telenovela protagonizada por ella, Marcelo Cezán y Manuela González (quien tomó su rol en la edad adulta).

Son diversas las novelas en las que esta originaria de Medellín ha trabajado, pero el proyecto con el que volvió a ser muy sonada recientemente fue la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity’, también de RCN, que, a pesar de las críticas de los televidentes por sus actitudes y comportamientos, ganó gracias a su talento para la cocina.

¿Carla Giraldo quiere tener OnlyFans?

Pero eso ya está atrás, pues Carla Giraldo está más que lista para una nueva etapa de su carrera, de hecho, ha sorprendido a más de uno con su nueva imagen, pues en los últimos meses se le ha visto mucho más delgada, tal vez por eso suscitó la duda sobre si estaría lista para crear contenido para adultos.

Resulta que recientemente la celebridad fue invitada por Andrés Wilches a su canal de YouTube, Autostar TV, él le hizo varias preguntas llamativas, pero una de las que más destacó fue si preferiría crear contenido para OnlyFans o tener un sugardaddy.

Esto fue lo que contestó Giraldo, con todo el humor e ironía que tanto la caracteriza: “OnlyFans con toda, yo pienso que igual ahí no le deberías nada a nadie, ahí te darías a tu público en cambio al otro le va a quedar debiendo y no, no, no, no le deban a nadie, trabajen a ustedes mismas”.