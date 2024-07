La presentadora Johanna Moreno podría ir a la cárcel por 12 años: “Estoy imputada”

La reconocida periodista deportiva Johanna Moreno se encuentra en el centro de una tormenta legal que podría llevarla a enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión. El caso se originó a raíz de una denuncia presentada contra su expareja, Camilo Andrés Gutiérrez, quien es el padre de su hija.

Hace algunos años, Johanna acudió a una comisaría para reportar una fotografía que consideró “inapropiada”. Según la periodista, su expareja había tomado esta imagen de su hija y la había enviado al pediatra.

Guiada por el consejo del médico y la terapeuta de la menor, Moreno decidió poner la situación en conocimiento de las autoridades.

En la comisaría, la presentadora llenó un formulario en el que un funcionario le sugirió marcar la casilla de violencia y señalar un posible vínculo con agresiones. Aunque Johanna no consideraba que fuera un caso de abuso, siguió el consejo del funcionario, lo que ahora la tiene enfrentando cargos de fraude procesal.

Mario Iguarán, abogado de Moreno, explicó la situación: “Obviamente Johanna se deja guiar por el funcionario, pero esa X básicamente es lo que la tiene en esa imputación de fraude procesal”, dijo, según el texto citado por El Colombiano.

Después de una investigación, las autoridades determinaron que Camilo Andrés no había cometido ningún delito. Como resultado, Gutiérrez inició un proceso legal contra la periodista por presunto fraude procesal. La periodista podría enfrentar una condena de 5 a 12 años de prisión si se le encuentra culpable.

En una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, la presentadora de DirecTV compartió su angustia: “En menos de tres meses ya estoy imputada, y hay audiencia preparatoria de juicio oral que comienza en septiembre. No es suficiente saber que no soy culpable y no soy responsable”.

La preocupación principal de la presentadora es el bienestar de su hija. “La condena es de 5 a 12 años de prisión por delito de fraude procesal que iniciará el 25 de septiembre. En ese caso: ¿en quién va a quedar mi hija?”, añadió Moreno.

El tema de la manutención también ha sido conflictivo entre ambos progenitores. La expareja de la periodista aseguró que contribuyó con más de 120 millones en los últimos cinco años, aunque admitió que no ha satisfecho todas las demandas económicas de Johanna.

Ella, por su parte, dijo que él no ha cumplido con sus obligaciones de manera constante: “Es increíble como la jurisprudencia en este país está detrás de una madre que es la garante de los derechos de mi hija y cuidando a un papá que ha vulnerado a una menor y ha tenido inasistencias alimentarias con ella”.

Ahora, Johanna Moreno está a la espera que en el juicio, programado para comenzar el 25 de septiembre, se clarifique su posición y se abogue por los derechos de su hija.