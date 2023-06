La razón por la que Carolina Gómez estalló en redes: “Estamos sometidos”

Si bien Carolina Gómez pocas veces decide opinar en público de temas políticos o diferentes a su arte, esta vez sí decidió comentar sobre algo que la tiene molesta.

La actriz ha sido tendencia no solo por su buena participación en la novela ‘Ventino’ de Caracol, sino por la belleza y amor propio que continúa dejando en sus mensajes en redes sociales.

¿Qué pasó con Carolina Gómez?

Sin embargo, esta vez, un hecho terrible que le ocurrió a su hermana, hizo que estalla y opinara sobre la insufrible inseguridad de Bogotá.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de la actriz, Sylvana Gómez, hizo una denuncia pública al ser, por segunda vez, víctima de los ladrones que se han tomado la ciudad.

“Voy a contarles que me robaron mi celular nuevo, que lo había conseguido con mi trabajo. Iba caminando, ya había dejado a Agustín en el jardín y saqué el celular en algún momento para poner una canción y sentí que una moto se me acercó y agarró mi celular. El tipo siguió en la moto, yo salí corriendo como una loca, grité pero no pudimos hacer nada”, empezó diciendo en el video publicado.

Después hizo una reflexión a que es indispensable dejar de comprar celulares en sitios que no estén autorizados porque eso promueve mucho más el robo de celulares y la venta ilegal de esos equipos.

Después agregó que “hay menos fuerza policial hoy en día que hace tres años y los ladrones siguen roban a diario en toda la ciudad. No sé ustedes, pero yo estoy mamada de no poder salir a calle y sentirme segura”, finalizó el texto que acompañó el video.

Ante ello, su hermana Carolina Gómez publicó un mensaje en el que destacó que la inseguridad en Bogotá está terrible y que se ha vuelto un dolor de cabeza para todos los ciudadanos.

“El tema de “vivimos en Bogotá y….” A LA INSEGURIDAD NO DEBEMOS NI TENEMOS que acostumbrarnos! De acuerdo. Bogota está isnoportable de insegura en TODOS los barrios. No hay Proteccion (y yo si siento que la Alcaldía debería de hacer más. MUCHO MÁS)”, escribió.

Después dijo estar de acuerdo con Sylvana en el daño que hacen las personas que compran celulares de segunda en lugares no autorizados.

“Estamos SOMETIDOS a los ladrones y no aprendemos a NO COMPRAR ROBADO “porque sale más barato”. Que tristeza, de acuerdo”, finalizó su mensaje.

Adicional a ella, fueron varios otros seguidores que destacaron que el grado de inseguridad en la capital y que estuvieron de acuerdo con la falta de policías en las calles, como una de las maneras de controlar esta dura situación.