La razón por la que Lincoln Palomeque no estuvo en el cumpleaños de su hijo

La modelo y presentadora Carolina Cruz utiliza sus redes sociales para compartir diferentes momentos de su vida y, especialmente, de su faceta como madre. En los últimos meses sus seguidores han estado muy atentos a lo que ocurre con Carolina, en su vida amorosa y entorno al desarrollo de sus hijos.

La presentadora ha enseñado algunas de las aventuras que vive junto a Matías y Salvador, quienes ocupan gran parte de su Instagram, tras su separación con Lincoln Palomeque y justamente este fin de semana se conoció la gran celebración que hizo por el cumpleaños de Matías.

Carolina Cruz y la celebración en la que no pudo estar Lincoln Palomeque

Este fin de semana la presentadora de Día a Día celebró el un año más de su hijo mayor pero no lo hizo sola, pues decidió unir la fiesta con su compañera y amiga Carolina Soto, con quien fuera de la escena laboral son muy buenas amigas.

Cruz y Soto no escatiman en nada cuando se trata de sus hijos y de los consentidos del hogar, por ello en la celebración estuvieron presentes varios amigos de los menores, quienes jugaron y participaron en las actividades que tenían preparadas para los pequeños.

Varias famosas estuvieron en el encuentro, acompañando a Matías quien se mostró contento de tener una celebración decorada con varios muñecos, bombas, mucha comida y mucha música.

En las fotos compartidas por Carolina Cruz se pudo ver parte de la decoración que contó con muñecos grandes y una gran torta realizada muy especialmente para él.

“Mati cumple el 6 de Abril pero siempre se cruza con Semana Santa y nos toca celebrar días después. Para este año Mati quería de nuevo Jurassic pero 2 semanas antes me dijo: mentira ma quiero rainbow friends (...) pensamos que no lo íbamos a lograr pero con amor y dedicación todo es posible. Su primera fiesta con amigos del cole y Mati no podía estar más feliz”, escribió la empresaria.

En otra publicación, la caleña aseguró que la habían pasado muy bien y que de hecho la compañía de todos los invitados había sido la mejor para acompañar a su hijo.

“MOMENTOS para siempre. Gracias por tanto amor y tanto talento jajajajaja pasamos bomba”, dijo. Ante las fotos, varios seguidores se mostraron felices por Matías pero otros preguntaron por la presencia del padre Lincoln Palomeque.

A pesar de que algunos pensaron que Lincoln no había querido asistir o algo había pasado, el actor se refirió al tema publicando algunas historias en las que dejó clara la razón por la que no pudo estar.

Todo estuvo relacionado con su trabajo, pues le contó a sus seguidores que ahora está trabajando en un nuevo proyecto en el que está muy cómodo, pues es una oportunidad que estaba buscando.

“Hijo lindo, sé que estás feliz rodeado de todos los que te aman, mis pensamientos y mis corazón están contigo siempre”, fue el mensaje que escribió el actor para Matías.

Después posteó una foto en la que habló de su nuevo proyecto: “Hoy fue un buen comienzo una nueva oportunidad en mi carrera, se gana, se pierde y se gana, gracias a Dios por esto, gratitud por la vibra de todos que siempre ayuda”.

