La razón por la que Megan Fox eliminó todas sus fotos con Machine Gun Kelly

Megan Fox ha sido catalogada en numerosas ocasiones como la mujer más bella y sensual del planeta. Su exitosa actuación, su expresividad en el modelaje y su relación con el rapero Machine Gun Kelly, la han posicionado como una de las celebridades más virales de Hollywood.

Sin duda, Fox es una de las artistas más sensuales y exóticas de Hollywood, pues su belleza ha logrado captar la atención tanto de mujeres como de hombres.

Megan Fox y Machine Gun Kelly: ¿El fin de su relación?

Ahora, la artista de 36 años ha vuelto a revolucionar las redes sociales tras publicar unas imágenes en las que no solo luce espectacular, sino también dio a entender que su relación con el cantante no está nada bien.

La relación de Megan Fox con Machine Gun Kelly esta dando de qué hablar luego de un video publicado por la actriz. Fotografía por: @eonlinelatino

Las publicaciones que de momento confirmarían que Megan está soltera y terminó su relación con Machine Gun Kelly están relacionadas con una supuesta infidelidad de la que todos hablan.

A través de historias de Instagram, la actriz publicó un video en el que aparecía un tipo de hoguera y allí una carta. Adicional, le agregó una canción de Beyoncé llamada “Pray You Catch Me”.

Después, la actriz de ‘Transformers’ publicó un carrete de fotos en su cuenta en el que destacó una frase de la canción y escribió: “Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”.

#EsTendencia: Megan Fox elimina todas sus fotos con Machine Gun Kelly de su Instagram y publica un video de una carta ardiendo con la letra de la canción de Beyoncé "Pray You Catch Me" 😳 pic.twitter.com/L37MaNqkdB — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 12, 2023

Además de estas publicaciones, Fox también decidió borrar todo rastro del cantante, por lo que en su cuenta de Instagram también aparecen pocos fotos y todas solo de ella.

En redes, la suposición de la soltería de la también modelo ha dado para comentarios de una supuesta infidelidad de parte del cantante, quien es menor que ella 4 años.

“No puede ser, quién le pone cachos a Megan Fox por Dios”; “Machine Gun es un pendejo por perder semejante mujer y además serle infiel”; “No puedo creerlo, o sea viendo a Megan Fox cómo carajos alguien puede pensar en serle infiel”; “Será que es publicidad para algo de Machine o incluso de ella, ahora como uno no sabe”; “Me huele que es puro marketing y después van a salir con algo”; “No creo que el man le haya puesto cachos, pueda que sea una estrategia en redes”; “Ay no si le fue infiel no se merece nada, adiós y que le vaya bien”, fueron algunos comentarios.

Megan Fox busca novia

Megan ha demostrado en diversas ocasiones ser una mujer muy versátil en sus relaciones amorosas y nunca ha tenido problemas para declarar también sus gustos por las personas de su mismo sexo, por lo que una variedad de personas interesadas salió en los comentarios.

La publicación rápidamente llegó a los 3 millones de ‘me gusta’ y a los más de 30 mil comentarios entre los que destacan el de su propio novio, quien escribió: “No creo que tengas la capacidad de archivo para esta solicitud”.

Así mismo, varios famosos como la modelo de lencería Becky Hudson le contestó “disponible” y la presentadora de televisión canadiense, Kaitlyn Dawn Bristowe, escribió “enviado”. Otros comentarios fueron destacados, como el de la expareja de Neymar y de Maluma, Natalia Barulich, que escribió “hola”.

Aunque algunas personas se han tomado la publicación como una broma, muchas otras han contestado a la actriz con un gran tono de seriedad esperando que la modelo les conteste.