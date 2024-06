La razón por la que seguidores quieren boicotear MasterChef Celebrity: ¿Qué pasó?

MasterChef Celebrity abrió sus puertas una vez más para recibir a 22 celebridades dispuestas a conquistar el título del mejor cocinero del país.

El reality show, transmitido por RCN, tuvo un estreno arrollador, cautivando a la audiencia con una dosis de talento, humor y una receta dulce que terminó siendo el talón de Aquiles para algunos participantes.

Si bien figuras reconocidas como Paola Rey, Victor Mallarino y más famosos hicieron de este inicio algo muy positivo, algunos seguidores en redes no lo vieron de esa forma ¿Qué pasó?

¿Quién sale de MasterChef 2024 y por qué quieren boicotearlo?

Por el momento, el primer capítulo dejó a tres famosos con delantal negro, ya que no les fue nada bien con el primer reto, el cual consistió en preparar un brazo de reina con una fruta asignada.

Teniendo en cuenta que nadie quiere ser el primer eliminado, los participantes están dispuestos a darlo todo para lograr salvarse y no salir del programa tan pronto.

Aunque la expectativa con el programa estaba muy alta, lo cierto es que en redes sociales, algunos seguidores en redes quieren darle “una lección al canal” pues algunos internautas expresaron su intención de boicotear la transmisión negándose a ver el programa.

Y es que con el estreno del reality de cocina, se esconde una supuesta razón de peso del público para tener dicho plan.

La razón que al parecer tendrían los usuarios fue justamente por la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, Karen Sevillano, pues alegan que todo fue supuestamente “arreglado”.

Para algunos seguidores del reality que recién terminó y que entró a reemplazar MasterChef, la persona que ganó no obedece a las peticiones de algunos sobre su deseo de que el actor Julián Trujillo recibiera los 400 millones de pesos del premio.

“Lástima, es un formato bueno con verdaderos famosos, pero no lo vería, el canal me decepcionó”, “Lo siento pero no me lo veré, es bueno el programa pero siempre este canal premia a la gaminería y patanería”, “Qué pena, no lo veré. Va y nos pasa otra vez y gana el bullying” y “Toca castigar a RCN por lo que le hizo a Julián, nadie vea MasterChef” son algunos de los mensajes que se destacan.

Cabe destacar que no todos los seguidores piensan esto, pues hay algunos que no desean boicotear nada y por el contrario sí se han mostrado emocionados de que empiece esta nueva temporada del programa.

“Este sí es un programa que provoca ver! Con unos participantes de admirar!”, “Lo mejor de RCN, acá sí se muestran los verdaderos famosos”, “Ahora sí, a disfrutar de un excelente programa, gran nómina, gente con educación, camaradería y contenido espectacular” y “Qué agradable encender el tele y ver un programa divertido, entretenido y sin tantos antivalores ni gaminerías” son otros de los mensajes que se puede leer.