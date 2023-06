La sensual foto de Carolina Cruz en la que mostró un detalle que pocos conocían

Carolina Cruz es una mujer que ama su cuerpo, verlo sano y cuidar de él, por ello, adora cuidar muy bien de su figura, de peso y por supuesto su salud.

Si bien es cierto que hace mucho ejercicio y se esfuerza por mantenerse en forma, hace poco, la caleña habló de una dieta que está realizando y en la que encontró un buen balance.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Hace unos días, la presentadora que estará un tiempo fuera de Día a Día, habló en sus redes sociales del programa de alimentación que está haciendo y que le ha hecho perder 6 kilos.

“Desde la semana pasada me han preguntado mucho por la dieta que estoy haciendo con Victoria Escalante (...) Yo lo quería hacer porque me venía alimentando muy mal, estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeñitos. Sentía que debía darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación en la casa. Yo hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba” contó.

Y por supuesto, los resultados de sus cuidados alimenticios y su disciplina con el ejercicio se está notando, pues recientemente, publicó una imagen con la que dejó boquiabiertos a sus seguidores y a su nuevo novio, Jamil Farah.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cruz publicó una imagen de una sesión de fotos en la que se ve muy tonificada, sensual y tranquila.

Usando un tipo de body negro, el cual acentuó su pequeña cintura y se ciñe a la silueta de la presentadora, Carolina derrochó su sensualidad ante la cámara.

Además de destacar sus curvas y su cuerpo perfectamente trabajado, hubo un detalle que quedó en evidencia y en el que pocos se habían fijado hasta ahora.

A pesar de que en fotos anteriores en vestido de baño, esto ya lo había mostrado, fue hasta la publicación de esta imagen que los seguidores se fijaron en una zona especial del cuerpo de Caro Cruz.

Se trata de dos tatuajes que se realizó justo en el lado derecho, en la curva donde empieza la nalga. Allí la caleña tiene dos diseños muy sutiles que agregan un atractivo a esa zona de su cuerpo.

Por supuesto, después de publicar la imagen, los comentarios de sus fanáticos no se dieron a esperar, pues además del look, muchos resaltaron que se ve plena y llena de tranquilidad.

“Los resultados de estar mentalmente sana y en plenitud”; “Alguien ya había visto esos tatuajes en la nalga, se le ven divinos”; “Esos son los resultados de ser disciplinada”; “Cuerpazo. Muy bien trabajado y sé que implica sacrificios y disciplina”; “Amo sus tatuajes, tan sutiles y delicados, me encantan”; “No había notado sus tatuajes, se ven preciosos”.

Sin lugar a dudas, la empresaria además de trabajar fuerte en su empresa, se esfuerza por mantener una estabilidad casi completa, tanto en su hogar y en su trabajo como en el gusto por verse y lucir bien.