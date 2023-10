La sorpresa que dio Ana Karina Soto en ‘Buen día, Colombia’ y que pocos esperaban

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más conocidas de Colombia. La comunicadora saltó a la fama desde su participación en Protagonistas de Novela y ahora se ha vuelto una de las populares alrededor del país.

Actualmente, es parte del equipo de Buen día, Colombia, en el que también se encuentra Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Andrés López. Hoy la presentadora es noticia debido a la sorpresa que dio a los televidentes del programa.

¿Qué hizo Ana Karina Soto en ‘Buen día Colombia’?

La semana de regreso al canal, empezó asistiendo solamente a Mañana Express, pero, no a Buen día, Colombia, por lo que despertó dudas en los televidentes.

Tras las preguntas de sus seguidores, se sinceró en sus historias de Instagram y reveló que sí regresaría, pero no como todos los televidentes esperaban.

Sin bien, varios en redes sociales preguntaron por ella, en el matutino, este 31 de octubre hicieron varias cosas, entre ellas tener a Soto de vuelta en el equipo.

Ana Karina Soto dio de qué hablar en el matutino, luego de que sorprendiera a todos los televidentes. ¿Qué hizo? Fotografía por: Instagram Ana Karina Soto

Teniendo en cuenta que es Halloween, el programa hizo un especial y la sorpresa de la presentadora se dio al llegar con un atuendo increíble como disfraz.

“Una gran celebración de hallowen @buendiacolombia Estoy feliz de regresar 👆😘❤️🙏🏻💃 Los Amooooo”, escribió ella en sus redes.

Vestida como enfermera “malvada”, Ana Karina Soto llego al programa con un look espectacular, pues también se puso lentes de contacto de color blanco, que hicieron que su mirada fuera más siniestra.

Adicional a ello, su traje estaba con salpicaduras de pintura roja, asemejando sangre, y un maquillaje que iba de la mano con lo que quería mostrar de su disfraz.

Al mostrar sus fotos en redes sociales, varios seguidores no dudaron en comentar su elección de disfraz y su regreso, pues muchos habían preguntado por ella y la razón de su ausencia, el día anterior.

El especial de ‘Buen día Colombia’, también contó con una escenografía adecuada para los disfraces de todo el elenco, pues Ana no fue la única que llamó la atención con su maquillaje y atuendo.

Cabe recordar que, la presentadora le explicó a todos sus seguidores la razón de su ausencia en el matutino el pasado 30 de octubre, detallando por qué no había podido estar presente.

“Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en Buen día, Colombia porque mi regreso es mañana [31 de octubre] y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado. Tuvimos ensayo y todo”, dijo.

También la famosa aclaró por qué ahora no pudo estar en Mañana Express: “Precisamente por todo el tema de Halloween, el maquillaje, el disfraz y todo, no estaré en Mañana express, solamente en Buen día, Colombia”.

“Pero yo sé que vale la pena y les vas a encantar. Estamos organizando una gran sorpresa con mucho amor para todos ustedes”, continuó diciendo Ana Karina.