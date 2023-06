La sorpresiva confesión de Iván Lalinde sobre su estado de salud: “qué gon@....”

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos por los colombianos. Su estilo y profesionalismo lo han posicionado como una de las figuras públicas más reconocidas del país.

El antioqueño se ha logrado ganar el corazón de sus seguidores, por lo que día a día, estos quisieran saber un poco más de los avances de su carrera profesional y otro poco de lo que ha sido su vida privada.

¿Qué pasó con Iván Lalinde?

Dejando de lado su vida profesional, el antioqueño es bastante activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores.

Ahí en su perfil oficial publicó recientemente un mensaje en el que dejó en evidencia que su estado de salud emocionalmente no es el mejor.

El presentador publicó un emotivo video con el que recibió mensajes de apoyo y amor de amigos y seguidores.

El motivo de su malestar está directamente relacionado con la pérdida de su mamá, la cual fue reciente y aún su ausencia le cuela en los huesos y en el corazón.

“Hoy 6 meses. Parecen años...”, empezó escribiendo en su publicación. En el video, Lalinde publicó imágenes de momentos valiosos que pasó con su madre cuando estaba en vida y que siempre llevará en su recuerdo.

Después agregó: “¿No dizque el tiempo lo cura todo? Aquí no aplica #tbt como digo yo siempre y me perdonan la grosería: qué gonorrea”, sumándole una carita de tristeza.

Ante ello, los comentarios de apoyo no se dieron a esperar, uno de ellos fue el de su compañera Carolina Soto, quien destacó que él siempre fue un buen hijo.

“Bellos recuerdos! En mi caso el tiempo no cura. Cada día extraño y lloro a mi mamá. Ha pasado 1 año y como dices... Parecen siglos sin verla”; “Siempre será el mejor angelito que tendremos Iván, ánimo”; “Te adoro, sé que es difícil”; “Siéntete muy satisfecho del deber cumplido esto no quita lo que estés sintiendo por su asistencia, pero fuiste un hijo maravilloso que supo ahí presente siempre”; “Te abrazo en tu dolor”; “Qué momento tan duro, no he pasado por eso pero no imagino cómo me va a tocar”, fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que meses atrás, el presentador también fue noticia después de que señalara por qué no habla de su orientación sexual en público.

En entrevista con Eva Rey, la periodista le dijo: “Hablando de meter la lengua hasta el finalillo, tú nunca has tenido problema en reconocer tu orientación sexual. ¿Te han puesto algún problema en algún momento?”, preguntó la periodista española.

A lo que el antioqueño respondió muy seguro: “Es que me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo si me entendés. Nunca he dicho no, nunca he dicho sí, porque es como si yo te digo ‘mucho gusto Eva soy tal’. ‘No, yo estoy de acuerdo, soy Eva Rey heterosexual’. Uno no lo dice”, señaló ella.

Luego el presentador de Día a Día dijo: “O sea, cuando me lo preguntas en las redes les digo ¿en serio a ti te importa con quién cul3@?”.