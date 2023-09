¡La transformación de la doble de Shakira! Así se veía antes de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es un concurso de televisión que se emite todas las noches a través Caracol Televisión. En el programa, los participantes imitan a sus ídolos musicales. Los concursantes son evaluados por un jurado de expertos y el ganador recibe un premio millonario.

La producción ha sido un éxito en Colombia, lo que logró que se adaptara a otros países de América Latina. Yo me llamo, actualmente, cuenta con Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno como jueces de esta edición.

Una de las imitadoras que más furor ha causado es Andrea Correa, quien, desde hace años, ha decidido interpretar a Shakira. La participante llegó al programa colombiano y desde entonces, solo se ha llevado elogios.

Historias de Instagram de Shakira que demuestran que habló de su imitadora. Fotografía por: Instagram

‘Yo me llamo’ Shakira 2023

El talento de Correa ha llegado hasta oídos de la Shakira original, la cual, ha exaltado su talento compartiendo en su cuenta oficial de Instagram una historia en la que se ve a la imitadora en el escenario de Yo me llamo.

Andrea es de origen chileno y en su país de origen, también participó en un programa de imitación en donde también destacó. De hecho, la propia concursante compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes en las que se le ve hace unos años presentándose para Yo soy.

En ese entonces, no se veía tan parecida a la barranquillera. De hecho, muchos comentarios afirman que se ve un poco más descuidada. Incluso, una de las críticas hechas por el jurado chileno es que su baile debía ser un punto a favor y no lo era.

También, se le puede ver un tatuaje en su brazo derecho, el cual, no está presente en esta edición de Yo me llamo, en donde se puede ver que su mejora es bastante significativa y que ha logrado sorprender no solo a los jurados, si no, a los televidentes.

