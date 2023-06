La verdad de Paola Turbay sobre ‘Ana de nadie’ de RCN: ¿No quería ese papel?

Una de las producciones más sonadas de los últimos meses, es aquella protagonizada por Paola Turbay: Ana de Nadie. La telenovela que se transmite todas las noches a través del canal RCN sigue estando en los primeros lugares del rating colombiano.

El programa también cuenta con el actor Sebastián Carvajal como coprotagonista, el cual, es conocido por participar en producciones como Enfermeras, Manes y Loquito por ti.

RCN y Paola Turbay: Esto dijo la actriz sobre ‘Ana de nadie’

Su carisma ha dado para que muchas personas la continúen admirando y sin duda, su papel en la novela de RCN tiene a muchos fans pendientes de ella y de su vida personal y profesional.

Además del gran momento que ha tenido con su regreso a la actuación, en entrevista con la revista Aló, la exseñorita Colombia se refirió a la primera vez que recibió el guion de la novela.

Turbay señaló que, una vez leyó la primera parte de la novela, su primer pensamiento no estuvo en ser la protagonista, sino en otro personaje.

“En junio me llaman de RCN y nos reunimos para hablar de ‘Ana de nadie’. Después de leer los primeros 10 capítulos me encantó, pero en un principio quería ser Violeta” dijo.

Sin ningún problema, eso mismo le dijo la actriz al canal, sin embargo, este insistió en que ella hiciera el personaje principal y no el de la amiga de Ana Ocampo.

“Empiezo a leer y a meterme en la historia y en un principio les propuse que quería ser Violeta y me dijeron: ‘Usted tiene que ser Ana’, y bueno, nada, ahí arrancamos. La verdad no estaba dentro de mis planes volver a trabajar en Colombia, pero cuando me llega esta historia que era tan bonita y con tanto sentido dije que sí”, puntualizó

Cabe mencionar que el papel de Violeta está siendo interpretado por Adriana Arango, quien ha logrado darle la picardía y las características necesarias del personaje.

¿Habrá continuación o segunda temporada de ‘Ana de nadie?

Recientemente, Cromos entrevistó a la exreina de belleza y habló directamente sobre si habrá o no segunda parte de la exitosa novela.

“No sé, no creo, no creo que haya una segunda parte, porque como esto está inspirado, es una adaptación de ‘Señora Isabel’, esta novela exitosa de la noventa, se acabó donde se acabó, nunca se hizo una segunda parte, no creo que esta sea la excepción, a no ser que la gente salga a la calle a gritar o escriba en redes, quién sabe qué pueda pasar, pero por ahora no está contemplado”, señaló Turbay.

Igualmente, dijo que “Por ahora solo nos quedan unos 25 capítulos, se debe acabar, yo diría, la primera semana de julio. Si no están al día pueden bajar una aplicación que se llama Vix, estamos en esa plataforma, puede hacer la maratón cómo les gusta, les cuento que en Estados Unidos ya somos número 1 y ha sido un éxito a nivel mundial, vale la pena verla, no solo porque estoy yo o porque está muy bien hecha, sino que creo que Ana de Nadie ha puesto a mucha gente a pensar, a reevaluarse, si esta es la vida que quiero, la relación que quiero, qué es lo que estoy haciendo, y lo ha hecho a partir de esta historia, además han logrado trabajar temas personales, han logrado hacer su catarsis y eso ha sido muy interesante”.