Las 5 rupturas amorosas de famosos más dolorosas durante el 2023

El desamor ha sido protagonista durante el último año. Tan solo en Colombia se han reportado, hasta mayo, más de 2 mil divorcios, según el Colegio Nacional de Notarios. Es decir, que en promedio se separan 28 parejas cada día y una cada hora.

Los famosos no han podido esquivar esta epidemia de rupturas y de hecho, la mayoría llegan hasta la boca de la opinión pública y por lo tanto a los medios de comunicación, aunque muchos piden privacidad por lo duro o fácil que puede ser el momento.

En Cromos te reseñamos cuáles son las parejas de celebridades que le han dado fin a su relación durante el 2023 para que puedas revisar estos finales, para varios, inesperados.

Famosos que se separaron el 2023

Sofía Vergara y Joe Manganiello

De acuerdo con lo publicado por el medio Page Six, la pareja ya está en el proceso de divorcio después de siete años de matrimonio.

En un comunicado dado al medio mencionado, la ahora expareja destacó: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Una fuente muy cercana a la pareja le dijo al medio que “Sofía y Joe se han estado distanciando desde hace un tiempo y se están alejando el uno del otro para contemplar su futuro”, pues al parecer no quieren que sea una ruptura dramática.

Sofía Vergara y Joe Manganiello Fotografía por: Getty Images

Rosalía y Rauw Alejandro

Varias fuentes le aseguraron a la revista People y People en Español que a pesar del amor que se tiene actualmente y el respeto mutuo que comparten, ambos acordaron que lo mejor sería terminar su relación.

La noticia sería una gran sorpresa para los fanáticos que esperaban con ansias que su boda se llevara a cabo de la mano de grandes celebridades como invitados.

Hasta el momento no se conocen de fondo las razones por las que habrían puesto fin a la que todos pensaban sería una de las relaciones más duraderas del mundo musical. Sin embargo, se especula que podría tratarse de una infidelidad por parte de Rauw.

Ricky Martin y Jwan Yosef

El jueves 6 de julio se conoció que el afamado cantante decidió divorciarse de su pareja a través de un comunicado conjunto, el cual habrían enviado a la Revista People.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años”, comienza el breve comunicado.

Después continúa diciendo: “Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”.

Según reseñan medios internacionales, la causa que habría llevado al divorcio fue la falta de entendimiento mutuo, pues al parecer la llama entre los dos se habría apagado meses atrás.

Kylie Jenner y Travis Scott

La pareja decidió tomar caminos separados después que, según una fuente de Entertainment Tonight, tuvieran muchos altibajos en su relación. La separación se dio de manera amistosa y la idea es que se lleven bien por el bienestar de sus hijos.

La noticia se conoció en enero de este año luego que pasaran Navidad y Año Nuevo por separado. Sin embargo, los seguidores de la pareja quedaron muy escépticos luego que sentenciaran en el 2020 que terminarían todo y luego, volvieran a estar juntos.

Reese Witherspoon y Jim Toht

En marzo de 2023 Reese les anunció a sus casi 30 millones de seguidores en Instagram que le daría fin a su matrimonio de 11 años con Jim Toht.

“La difícil decisión de divorciarnos ha sido tomada con mucho cuidado y consideración. Hemos disfrutado de tantos años maravillosos juntos y estamos avanzando en esto con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos”, escribió la expareja en un comunicado.

La separación habría sido completamente amigable y, según informaron fuentes a diversos medios de comunicación, la causa habría sido porque, simplemente, no había sentimientos románticos el uno por el otro.

Ariana Grande y Dalton Gomez

Ariana y Dalton han sido muy discretos con su relación desde que comenzó. De hecho, no publican muchas cosas de los dos en sus redes sociales, por lo que sus fanáticos no conocen a fondo lo que sucede entre ellos.

Ahora, han sido tanto TMZ como People y Page Six, los medios de comunicación que han confirmado la noticia de su ruptura.

La noticia se dio después que se viera a Ariana en Wimbledon sin su esposo. Sin embargo, no se consideraba extraño pues los dos no acuden a actos públicos juntos y no hay una fotografía oficial de ellos como pareja.

Tan solo un día después, una fuente cercana a ellos le ha dicho a Page Six que “estaban teniendo problemas desde antes de enero, pero quieren seguir siendo buenos amigos” y que, en definitiva, decidieron en conjunto separarse.