Las picantes palabras de Josse Narváez a Cristina Hurtado por fotos en bikini

Cristina Hurtado y Josse Narváez conforman una de las relaciones más estables de la farándula criolla, empezaron a salir cuando se conocieron en el reality ‘Protagonistas de novelas’ hace más de veinte años, en 2013 decidieron ir al altar, tienen dos hijos juntos, Juan José y Mateo, aunque ella ya tenía un niño de una relación anterior, el mayor, Daniel.

También te puede interesar: Sofía Vergara recordó la trágica muerte de su hermano, a manos del narcotráfico

Aquí encuentras más contenidos como este

Este año pinta muy bien para la presentadora de televisión, pues estará de regreso en la pantalla chica de la mano de un nuevo formato del Canal RCN, ‘La casa de los famosos’, que presentará en compañía de Carla Giraldo.

De momento se encuentra disfrutando de unas vacaciones en un lugar paradisiaco, aprovechando el tiempo libre antes de regresar a labores, así lo mostró con un viral post que hizo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones,

En la publicación, la antioqueña agregó esta descripción: “Últimos días de sol, ¡recargando para lo que se viene”. Pero eso no fue lo más llamativo, pues incluyó un carrusel de fotos en las que aparece posando en un diminuto bikini en color negro y un top de malla, demostrando lo bella que es.

Eso no es todo, como era de esperarse, Josse Narváez apareció en la sección de comentarios con estas picantes palabras: “Esto es mucha belleza, ome… ¿Quién será el fotógrafo afortunado? Y no me imagino esas prohibidas que no se pueden publicar. Mucho de buenas, ¿no?”.

Este comentario del actor generó varias reacciones por parte de los internautas, por ejemplo: “Con usted, ¡envidia de la buena!”, “La pareja más real y linda”, “¿Casi hay prohibidas? Jejeje divina esa mujer”, entre otros.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos’?

Como ya contamos, Cristina Hurtado retoma la presentación y vuelve a la televisión con el Canal RCN en esta nueva apuesta por el rating nacional, este rol lo compartirá con la actriz Carla Giraldo que se estrena en este nuevo rol.

Además: ¿Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia se separaron? Esto respondió la actriz

Este nuevo proyecto estrena el 23 de enero y también estaría disponible en la plataforma de streaming Vix. Los participantes serán 22 actores, cantantes y creadores de contenido, aunque han sonado varios nombres, de momento solo se han confirmado oficialmente a dos, las actrices Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel.