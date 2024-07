Las redes estallaron en contra de la última eliminación de MasterChef: “Qué rabia”

MasterChef Celebrity regresó a las pantallas para cautivar a la audiencia con una nueva temporada llena de sabor, talento y desafíos culinarios.

En esta ocasión, un grupo de reconocidas personalidades colombianas se atrevió a entrar a la cocina más famosa del mundo para demostrar sus habilidades culinarias y luchar por el codiciado título.

Bajo la exigente mirada de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la mexicana Adria Marina, los participantes se enfrentan a pruebas cada vez más complejas, donde deben poner a prueba su creatividad, destreza y conocimiento culinario para evitar la temida eliminación.

En el capítulo más reciente se llevó a cabo el reto de eliminación. Allí 7 famosos tuvieron que cocinar para mantenerse en la competencia. Desafortunadamente, uno de ellos debía salir y a los televidentes no les habría gustado la decisión de los chefs.

MasterChef es uno de los realities de cocina más importantes del mundo. Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

¿Quién salió de ‘MasterChef Celebrity 2024′?

Marcela Gallego, Gabriel Murillo, Jacques Toukhmanian, Roberto Cano, Nina Caicedo, Catherine Ibargüen y María Fernanda Yepes estaban en riesgo de ser eliminados del reality. Se enfrentaron cocinando un plato de su elección, buscando demostrar su deseo de permanecer en la competencia.

Al concluir la prueba de eliminación, Gabriel Murillo fue quien tuvo que dejar el programa, ya que no logró impresionar a los chefs con su lomo asado a mano acompañado de salsa de maracuyá y papa criolla horneada.

“Tienes un brazo bastante técnico, pero dejar ese pedazo de carne tan bajo de cocción es lo que te está dejando por fuera de la competencia. Me hubiese gustado que avanzaras más porque estuviste muy comprometido con la cocina, pero el plato de hoy no fue lo suficientemente fuerte”, afirmó de Zubiría.

La eliminación del comediante desató una ola de reacciones encontradas entre el público, con algunos celebrando su salida y otros criticando la decisión. Las burlas y memes inundaron las redes sociales, reflejando la diversidad de opiniones sobre el resultado del programa.

Varios de los comentarios dicen: “Gabriel no merecía irse”, “No entiendo MasterChef”, “En este momento dejo de ver ese programa”, “Ay no que rabia”, “Que INJUSTO!”, “Veía MasterChef solo por Gabriel Murillo”, “Como van a sacar a Gabriel”, y “La salida de Gabriel en MasterChef me hizo llorar”.