Laura Acuña confesó cómo Jota Mario le salvó la vida y su salud

Laura Acuña despierta muchos amores, pues la bumanguesa ha sabido perdurar en el mundo del espectáculo gracias a su talento y carisma.

Justamente, cerrando el 2022, la presentadora hizo su debut como actriz en la película ‘El Último Hombre Sobre la Tierra’, en la que hizo un gran papel jugando con el humor colombiano.

¿Qué pasó con Laura Acuña?

Ahora que la presentadora de 40 años ha estado más cerca de sus seguidores, ha logrado compartir varios momentos de su vida personal y familiar en redes.

En los últimos meses se han generado algunos rumores sobre la posibilidad de que la presentadora estaría pasando por un momento de separación de su esposo Rodrigo Kling.

Por el momento Laura quien es madre de Helena y Nicolás, producto de su matrimonio con el empresario, no se ha referido directamente al tema pero sí ha hecho algunas referencias, respondiendo en algunas entrevistas que siguen casados.

Además de su matrimonio, otro tema por el que está siendo tendencia la empresaria es por un recuerdo con el fallecido presentador Jota Mario, con quien compartió varios años de su vida en el programa ‘Muy buenos días’.

Recientemente, en entrevista con la modelo Elizabeth Loaiza en su programa ‘La Sala de Laura Acuña’, hablaron de los biopolímeros y de la tragedia por la que tuvo que pasar para retirarlos de su cuerpo.

En medio del relato, Acuña aseguró que gracias a Jota Mario ella no pasó por la misma pesadilla y que fue él quien la detuvo de inyectarse esa sustancia, pues para ese momento, a una persona cercana a ella le había ido bien con ese procedimiento.

Las palabras que recordó la expresentadora de RCN y que le calaron en el fondo fueron: “Mira te voy a decir una cosa, tu eres una mujer que se diferencia de las demás porque tienes una contextura muy particular, tu eres una vieja flaca y alta. No quieras ser la de la cola más grande, la del busto más grande, tu no tienes esa contextura en tu cara, ni en tu pelo, ni en tus brazos, te vas a ver rarísima porque Dios te mandó, porque así te hizo. Después cómo te vas a quitar eso”.

Después de ello, la también abogada reiteró lo agradecida que estaba con el fallecido presentador, pues gracias a su regaño y persuasión, ella no es una víctima más de los biopolímeros.

“Así a otra persona le haya funcionado y les digan a ustedes que es lo más maravilloso del mundo que eso no pasa nada, que es ácido hialurónico por favor no se inyecten nada”, concluyó Laura en su programa.

Cabe destacar que Elizabeth Loaiza no es la única famosa que ha sufrido con los biopolímeros, pues también se conoce el famosos caso de Jessica Cediel y Lina Tejeiro, quienes sí se inyectaron esta sustancia y hoy en día ya fueron operadas para retirarlos de su cuerpo.