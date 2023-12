Laura Acuña confiesa cómo la conquistan los hombres, ¿está buscando pareja?

Laura Acuña ha estado sonando mucho en el último mes, especialmente porque se estrenó como una de las integrantes del elenco de la nueva temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, donde hizo pareja con el humorista ‘Jhovanoty’, en este programa los participantes deben recorrer varios puntos del globo terráqueo para aprender de sus diversas costumbres y culturas.

Acuña ha hecho reír a más de uno con sus aventuras, además ha sorprendido a los televidentes con su personalidad desenfadada, haciendo que muchos quieran saber más de su vida, especialmente la personal.

Una duda que se ha expresado, al menos en el último año, es si Laura Acuña sigue con su esposo Rodrigo Kling, padre de sus dos hijos. Los rumores de una posible ruptura empezaron cuando la pareja dejó de ser vista en público, entonces en varias entrevistas le ha preguntado por su estado sentimental.

Este año, la periodista española Eva Rey le tocó el tema, pero ella solo dijo “no hay” y no quiso ahondar, por lo que de momento todavía no hay nada contundente.

Mientras tanto, la presentadora de televisión sigue siendo muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, allí recientemente jugó una dinámica de preguntas y respuestas con su audiencia, una de las que más llamó la atención fue la siguiente: “¿Cómo te conquistan? ¿Cuánto mides? ¿Qué signo eres?”.

Acuña contestó lo siguiente: “Yo quiero decirte que un hombre caballeroso para mí es todo, o sea, me encanta que sean caballeros, que sean atentos, que estén pendientes, me encanta que sean relajados, me gusta la gente en general, no solamente los hombres, que no sea complicada o jarta. Entonces me gustan que sean como yo, #TodoSí”.

Respecto a la pregunta de su estatura: La bumanguesa dijo: “Mido 1,73 sin tacones”, y su signo zodiacal: “Soy géminis”.

El golpe que Laura Acuña recibió en La Vuelta al Mundo en 80 Risas

En la hilarante escena aparece Laura Acuña acompañando a Jhovanoty, están en un espacio abierto rodeado de varios japoneses (estaban visitando este país oriental) y él exclama con una bandera en la mano: “¡Colombia! ¡Colombia!” y prosigue a saludar a algunos hombres que están a su alrededor.

Durante ese momento de aparente euforia, uno de los japoneses se acercó a los colombianos, a Acuña le entregó un pañuelo, que según ella olía a sake, una de las bebidas más tradicionales de la nación del sol naciente. Pero es justo en ese preciso instante que la presentadora de televisión termina con un golpe en su cara.

Resulta que, en un momento, el mismo japonés intentó abrazar a Jhovanoty, cuando lo hace, sin culpa, le pega a Acuña en su cara con la mano, que se encontraba al lado del huilense, “Ay juep…”, fue la frase que espontáneamente le salió.