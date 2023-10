Laura Acuña contó terrible historia que le pasó en RCN: ¿Por eso salió del canal?

Laura Acuña es una de las presentadoras que más ha sabido sacarle provecho a su carisma y belleza, pues desde que estaba en RCN, han sido muchos los colombianos que la sumaron a su lista de famosas favoritas por su profesionalismo.

Te puede interesar: Diego Guauque reveló que está en un proyecto lejos de Caracol: ¿Se va del canal?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La presentadora ha mostrado ser buena en diferentes facetas, pues cerrando el 2022, Acuña hizo su debut como actriz en la película ‘El Último Hombre Sobre la Tierra’, en la que hizo un gran papel jugando con el humor colombiano.

¿Qué le pasó a Laura Acuña?

En una reciente entrevista con ‘Rafa’ Taibo, en el programa ‘La sala de Laura’, tanto las entrevistadoras como el invitado, hablaron de las historias de terror que ha vivido actor y locutor.

A lo largo de la entrevista, Taibo, contó que empezó a hacer periodismo inmersivo y cómo llegó a conocer las historias paranormales y a investigarlas.

El español reveló cómo logró darle vida a su programa “Ellos están aquí”, en el que busca historias o energías que al parecer, no pertenecen a este mundo.

Laura Acuña se sinceró sobre una situación que vivió en RCN y que hoy en día la sigue recordando con temor. Fotografía por: Cortesía

Sin embargo, lo que pocos esperaban es que fuera la misma presentadora la que contara una aterradora historia que ella misma vivió en el canal, un día que tuvo que quedarse hasta muy tarde.

Haciendo énfasis en ‘la niña de RCN’, que es un fantasma del que muchos han hablado, Laura Acuña contó su versión.

“Mientras pasaban las dos horas del noticiero yo hacia titulares y me acostaba en un sofá a esperar. Alrededor solo hay oficinas y papeles, nada más”, comenzó diciendo Laura.

Mientras ella estaba en ese tiempo de descanso, se acomodó y de un momento a otro empezó a escuchar unos pasos suaves, como que alguien se acercaba.

“He oído yo como unas paticas corriendo, y yo dije ‘subió alguien, alguien me necesita’. Ya ahí, estaba despierta”, contó. En su relato agregó que “cuando abro los ojos, ya uno sabe que algo está pasando porque ya uno siente que eso no es normal”.

Haciendo la mímica de lo que sintió aseguró “tengo yo el pelo quieto [hacia los lados normal, suelto] y de un momento a otro hace esto [se mueve], como si hubiera pasado un vientico. Yo no pude moverme, yo quedé petrificada, no pude moverme, no quería moverme”.

Luego agregó, que cuando tuvo la fuerza para actuar se fue y que a partir de esa tremenda experiencia, nunca más volvió a quedarse hasta tarde en el canal, pues ‘la niña’ se aparecía en todos los estudios, sin importar cuál era.

“A la niña la ha visto todo el planeta, todo el que se ha quedado tarde en ese canal, los celadores la han visto. Entonces, ella lo que hace es jugar, hay papeles en la oficina y se caen, se oyen los pasitos, apaga las luces, es una vaina loca. Se la pasa por todas partes”, finalizó.