¿Laura Acuña está soltera? Presentadora se sinceró y despejó dudas

Laura Acuña despierta muchos amores, pues la bumanguesa ha sabido perdurar en el mundo del espectáculo gracias a su talento y carisma.

Te puede interesar: Piqué estalló en vivo al hablar sobre Lewis Hamilton, su respuesta sorprendió

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Cerrando el 2022, la presentadora hizo su debut como actriz en la película ‘El Último Hombre Sobre la Tierra’, en la que hizo un gran papel jugando con el humor colombiano.

¿Qué fue lo que pasó con Laura Acuña?

Sin embargo, su nombre vuelve a ser protagonista de los medios no por un proyecto nuevo o una nueva faceta sino por su vida personal.

Como bien se viene especulando hace unos meses, la posibilidad de que Acuña esté soltera o haya decidido divorciarse puede estar abierta, pues hay indicios que según medios y fanáticos estarían enfocados en que sí.

En su perfile verificado, ella acostumbra a compartir fotos junto a sus hijos, con sus amigos, de su show de YouTube y más. Sin embargo, entre esas imágenes hay muy pocas de su esposo, el empresario Rodrigo Kling quien encontró el éxito en las joyas.

Ahora, la presentadora volvió a posar los ojos sobre su matrimonio, al responder una pregunta durante una entrevista en Tropicana, en la que, de nuevo, no volvió a incluir a su esposo.

Ante la pregunta de si con quién se quedaría sola en el mundo en caso de que pasara, respondió de manera contundente y sin titubeos.

“No, a mis hijos indudablemente, nos quedaríamos los tres. No sé si felices porque nos gusta compartir, pero me quedaría con mis hijos, indiscutiblemente”, dijo la bumanguesa.

Cabe recordar que en octubre de 2022, durante uno de los capítulos de ‘La sala de Laura Acuña’, el show de la presentadora en YouTube ella tocó el tema levemente.

Para ese momento, el actor Francisco Bolívar se encontraba acompañándola en la emisión y dialogando sobre el consumo de drogas, el actor decidió recrear el momento en que supuestamente ingirió psicoactivos en una fiesta.

En medio de la agradable conversación, Bolívar le preguntó a Acuña: “¿Tienes esposo?”, a lo que la mujer respondió con un sencillo “sí”, a lo que replicó “perdón, mi señor”.

Aunque la situación pasó casi desapercibida, fue con esta respuesta con la que Laura avivó y aclaró la situación con su esposo Rodrigo Kling.

Aunque con el pasar del tiempo, ella nunca se ha referido a por qué prefiere mantener su relación tan alejada del ojo público, su respuesta en diálogo con la emisora Tropicana pudo dejar unos destellos en el aire de que Kling no aparece mucho en su cuadro sobre lo que vendría en un futuro.