Laura Acuña habló sobre su momento como Señorita Santander en 2004, ¿Hubo rosca?

Laura Acuña despierta muchos amores, pues la bumanguesa ha sabido perdurar en el mundo del espectáculo gracias a su talento y carisma.

La presentadora ha mostrado ser buena en diferentes facetas, pues cerrando el 2022, Acuña hizo su debut como actriz en la película ‘El Último Hombre Sobre la Tierra’, en la que hizo un gran papel jugando con el humor colombiano.

¿Dónde nació Laura Acuña, la presentadora?

Aunque muchos creen que la modelo es de Bogotá o de Medellín, lo cierto es que Laura Acuña nació en Bucaramanga y fue por ello, que decidió lanzarse como Señorita Santander, cuando tenía un poco más de 20 años.

Si bien la presentadora habla muy poco de su paso por las pasarelas para llegar a ser señorita Colombia, y llevar una corona, lo cierto es que en algún momento ella sí quiso participar en este certamen.

En una reciente entrevista con Belky Arizala, en el programa ‘La sala de Laura’, fue la ahora profesora de modelaje la que recordó aquella época en la que la bella periodista concursó.

Fue en 2004, cuando la nacida modelo decidió lanzarse a ser señorita Santander sin poderlo lograr, pues más allá de unir su belleza, su físico y su altura, a Laura no le alcanzó para la corona.

De acuerdo con lo detallado por Belky, Laura quedó de virreina, por lo que lo calificó como un “gran robo”, pues ella tenía todas las aptitudes para ganar.

La polémica de la supuesta rosca, quedó registrada por el periódico El Tiempo, ya que, fueron varias candidatas las quedaron, en ese momento, con el sin sabor de lo sucedido.

“Lo que pasó aquí en Bucaramanga es un atraco de frente. Es una situación indignante porque irrespetaron a toda la comunidad. Si ya el jurado sabía que iban a designar a Diana, lo mejor es que la hubieran nombrado por decreto y no nos hubieran puesto de teloneras en un espectáculo tan bochornoso”, destacó el diario.

Incluso, se conoció que en ese concurso, una de las participantes presentó su renuncia al ver que sí había un poco de manipulación para la elección de la reina y se llegó a decir que las demás también lo iban a hacer.

“Siento que ha decrecido un poco el interés por los reinados. […] Yo siento que sí les hizo mucho daño a los concursos [de belleza], y les restó importancia, escoger ‘dedocráticamente’ a la niña que querían quedar [sic] por la familia, por el tío, por el amigo, por el no sé qué, y no por las aptitudes que tenía”.

Cabe destacar que la ganadora de ese concurso fue Diana Lucía Mantilla, hija de una ex Señorita Santander, y al parecer, se habrían hecho algunas movidas para que quedara; no obstante, esta información no ha sido confirmada.