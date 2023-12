Laura Acuña reveló razones de su tristeza: “Te quitan energía”

Laura Acuña es conocida, gracias a su trabajo en la pantalla chica como presentadora, tanto de programas matutinos, como de realityes.

Ella ha sabido sacarle provecho a su carisma y belleza, pues desde que estaba en RCN, han sido muchos los colombianos que la sumaron a su lista de famosas favoritas por su profesionalismo.

¿Dónde trabaja Laura Acuña?

La actual presentadora que hace parte de ‘La vuelta al mundo en 80 risas, de Caracol Televisión, poco a poco se ha ido haciendo un nombre y entre más tiempo está frente a las cámaras, sus seguidores más se interesan en saber de ella.

Esta vez la también abogada, decidió abrir la caja de preguntas en su perfil de Instagram, e interactuar un poco más con su audiencia.

Una de las tantas que ella seleccionó para responder, fue una referente a su estado de ánimo, exactamente un año atrás, pues al parecer no estaba pasando por un buen momento y eso se notaba en sus publicaciones.

Una seguidora muy observadora y seguramente fanática de ella de hace años, le preguntó justamente por ello, haciendo alusión a su estado de ánimo.

“El año pasado para este mes se te notaba triste, ahora se te ve feliz, ¿a qué se debe?”, fue la pregunta de la usuaria, a la cual Laura Acuña respondió con toda sinceridad mediante sus historias.

“Sí, yo creo que a veces uno como que se encarga de contaminarse alrededor, no se da cuenta y como que ese tipo de situaciones o cosas alrededor o personas alrededor te empiezan a quitar energía y uno nunca se da cuenta. Entonces yo siento que este año me dediqué a disfrutar más, acepté las cosas que tenían que venir de Dios, como venían y yo creo que esa es la diferencia. Me conoces mucho, eres muy observador”, señaló.

Ante esa respuesta, algunos se preguntaron si eso tenía que ver con su esposo, ya que la especulación y duda sobre si siguen juntos o no, continúa en el aire, sin embargo, Acuña no se refirió a nada más sobre el tema.

La colombiana, conocida por su larga trayectoria tanto en RCN como en Caracol Televisión, confesó que, además de su familia, lo que la hace más la hace feliz, es su profesión.

“Mi trabajo me hace muy feliz, poder compartir con ustedes, poder estar con ustedes. Hacer televisión me fascina, me encanta La sala de Laura Acuña. Soy muy feliz haciendo eso. Vienen dos proyectos más para digital el año entrante, entonces también estoy súper emocionada porque voy a compartir otros espacios con ustedes y me encanta. También la música, todo lo hago con música, y eso me hace muy feliz. Entonces, la pongo todo el tiempo y me fascina, me relaja”, agregó.