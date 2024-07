Laura Acuña se sinceró sobre su pasado familiar: “me pegaba”

La presentadora, que es recordada por su participación en el programa Muy Buenos Días, ahora tiene su propio canal en la plataforma YouTube, un espacio de entrevistas a celebridades.

En uno de sus más recientes videos, en el que entrevistó a Julián Arango, se abrió la conversación a la infancia y la relación con sus hermanos, momento en el que Laura compartió una anécdota muy personal.

Laura Acuña confesó que su hermana le pegaba

“Mi hermana me pegaba. La vez pasada me regañó por estar contándolo en redes sociales. Ella me decía: ‘Vamos y yo le ayudo a hacer las tareas’. No, eso para mí era como si hubiera llegado el demonio de Tasmania. Me sentaba y me decía: ‘Se va a aprender la tabla del siete’. Cuando no respondía me daba un calvazo y me halaba las colitas. Yo la detestaba de chiquita, la detestaba porque era malísima conmigo, era muy exigente”, dijo.

En la entrevista, a los malos tratos se le sumaron los malos tratos que recibía Julián Arango, pues el actor confesó que su hermano también le hacía maldades cuando era niño.

Los seguidores de Laura Acuña se unieron al chat del video en YouTube, contaron sus experiencias, situación que dejó una conclusión: estas vivencias son más comunes de lo que se piensa. Por lo anterior es importante ponerle lupa a este flagelo y desde las mismas familias, de la mano con la crianza asertiva, aprender a romper las rivalidades para cortar con ciertos traumas generacionales.