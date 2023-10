“Quedé sentada”: Laura Acuña y el favor que le pidió a las ánimas del purgatorio

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. A lo largo de los años ha logrado ganarse un lugar en el corazón de los ciudadanos gracias a su talento y profesionalismo en programas como Sábados felices, La Voz y Día a Día.

La bumanguesa de 41 años no solo ejerce en las pantallas de la televisión nacional, también, tiene su propio talk show en YouTube conocido como La sala de Laura. Allí, entrevista a diversos famosos y también, aprovecha para contar algunas anécdotas propias.

Recientemente, publicó en sus redes sociales que tuvo una experiencia particular que parece parte de una película de terror. Lo anterior, lo contó mientras entrevistaba al DJ Tres Palacios, el cual, participa en ocasiones de relatos estremecedores.

Laura Acuña tuvo una experiencia con las ánimas del purgatorio. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Laura Acuña?

Acuña hizo parte de una vivencia aterradora que dejó a muchos de quienes la escucharon sorprendidos y también, hubo quienes confirmaron parte de lo sucedido pues, según los comentarios, muchos han pasado por algo similar.

Resulta que todo fue mientras la presentadora estaba estudiando derecho en la universidad y para una de sus clases, llamada Medicina Legal, tenía que madrugar pues la materia se dictaba a las 6 a.m. “Yo trasnocho lo que sea y nunca he trabajado de noche, siempre me ha tocado madrugar mucho”, comenzó diciendo.

Después continuó afirmando que estaba perdiendo la materia por fallas y que ya estaba un poco preocupada porque pensaba que perdería toda la carrera por no lograr culminar ese punto: “Cuando llegué a noveno dije me voy a tirar la hijuemadre carrera porque no logro llegar a esta clase”.

A pesar de las alarmas que ponía ninguna lograba levantarla. “Se levantaba toda la casa menos yo”, explicó. Ante ello, algunas personas le dijeron que les rezara a las almas que se quedaban por ahí para que le ayudaran y, como una alternativa, lo hizo.

“Uno tiene que rezarles para que ellas puedan llegar a donde supuestamente tiene que llegar”, indicó. Para sorpresa de Acuña, efectivamente a las 5:00 a.m. estaba completamente despierta: “A las 05:00 del otro día oí mi nombre y quedé sentada en la cama”.