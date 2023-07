Laura Barjum anunció que se va de Colombia sin Diego Sáenz, ¿por qué?

Laura González Ospina, más conocida como Laura Barjum, es una reconocida modelo, actriz y presentadora de Colombia. Su nombre salió a luz pública tras ser coronada como reina en el Concurso Nacional de Belleza de 2017.

Por lo anterior, Laura representó al país en Miss Universo, posicionándose como primera finalista. Llegar hasta esa instancia le acarreó una diversidad de halagos que siguen hasta el día de hoy y los cuales, le han abierto las puertas en una diversidad de proyectos.

Ahora, Barjum se ha vuelto tendencia al contarle a sus seguidores que se irá de Colombia en busca de un sueño por el que siempre ha luchado. Acá te contamos de cuál se trata.

Diego Sáenz y Laura Barjum son pareja y participan juntos en 'MasterChef'. Fotografía por: Instagram @canalrcn

¿Qué pasó con Laura Barjum?

La actriz y modelo anunció hace unas horas que se irá a vivir a otra ciudad por una oportunidad que se le abrió en Estados Unidos y en donde, Diego Sáenz, su novio, no tiene cabida. Es decir, que es posible que continúen su relación a distancia.

Anteriormente, Laura había dado indicios de su partida en el programa Lo sé todo de Canal 1, sin embargo, esta vez decidió confirmarlo haciendo un video para sus seguidores de Instagram.

Allí relata que su sueño siempre ha sido actuar y que desde que llegó a Bogotá, estuvo empeñada en que esta fuera su profesión. Ahora, se le ha abierto una oportunidad en Los Ángeles y piensa aprovecharla al máximo.

“Hace once años llegué a Bogotá a estudiar arte dramático en una escuela de formación actoral. No estudié más nada, aposté todas las cartas ahí. Cuando salí de la escuela rápidamente firmé con una manager super importante en Colombia e inmediatamente me salió un personaje en una novela”, inició la historia la caleña.

“Yo dije que esto es fácil, que esto va a ir fluyendo y todo iba a salir bien. La verdad no fue así. Duré un año haciendo casting, después de que me independicé de mis papás, y en ninguno quedaba. Siento que toqué todas esas puertas, pero ninguna de esas debía abrirse”, agregó la exreina.

“Después del reinado se abrieron oportunidades increíbles como presentadora como creadora de contenido, pero mi amor doloroso y tormentosa siempre ha sido la actuación”, continuó relatando.

Finalmente, la creadora de contenido cerró la historia diciendo: “Seguí formándome, pero a veces me frustraba y luego lo retomaba. Mi propósito desde el año nuevo del 2023 era con la actuación. Desde principio de año empecé a visionar una escuela a la que siempre había querido ir. Esta escuela es tan prestigiosa que tuve que presentarme varias veces y pasar varios filtros y pasé”.