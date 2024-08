Laura Bozzo se hizo un cambio extremo en su rostro: “parecía un monstruo”

La polémica y siempre franca Laura Bozzo, conocida por su tiempo como presentadora en Laura en América, ha vuelto a ser noticia tras mostrar los resultados de su más reciente procedimiento estético. Con 73 años recién cumplidos, la peruana decidió someterse a un levantamiento facial utilizando hilos, una técnica que promete rejuvenecer sin necesidad de recurrir a las cirugías invasivas.

Durante su aparición en el programa La mesa caliente de Telemundo, Laura sorprendió al público al mostrar su nuevo rostro en vivo. “No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar […]. Recién se va a ver en una o dos semanas bien el resultado”, explicó Bozzo, destacando que, aunque el resultado final aún no se ha manifestado completamente, ya se puede notar una gran diferencia, especialmente en su frente: “¡No tengo una sola arruga en la frente!”

Así quedó Laura Bozzo tras someterse a una cirugía en su rostro

La decisión de someterse a este procedimiento no fue tomada a la ligera. Según contó Laura, sus ojos caídos la hacían sentir incómoda cada vez que se miraba en el espejo, describiendo su apariencia previa como “horrorosa”. Aunque la intervención fue efectiva, Bozzo admitió que el proceso no fue del todo fácil: “Me dolió un poco porque yo no usé anestesia, o sea, solamente anestesia local. También me puse los dientes. Me estoy preparando para ‘La casa All-stars’ el próximo año, que va a ser la locura total”.

La presentadora enfatizó que su objetivo era verse más joven, pero sin perder su esencia ni cambiar sus rasgos faciales. “A mí eso de las artistas que se cambian la cara y después parecen otras personas, me parece horrible, no me gusta”, comentó con su habitual sinceridad. Y es que, para ella, lo más importante era recuperar la frescura en su mirada sin llegar a transformar su identidad.

Laura Bozzo se encuentra aún en proceso de recuperación y espera ver los resultados completos en unos 30 días. Sin duda, su regreso a la televisión y su renovada apariencia seguirán siendo tema de conversación en los próximos meses.

*Contenido generado con asistencia de la IA.