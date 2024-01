Laura Tobón hizo dura confesión sobre ‘La Voz Kids’: “Hasta aquí fue”

Laura Tobón es hoy la presentadora oficial de ‘La Voz Kids’, un reality que la ha ayudado a conectarse aún más con su sentido maternal.

La modelo, es la compañía de todos los niños que salen a demostrar su talento en el diamante y sienten nervios, minutos antes de enfrentarse a los tres jurados y al público. Si bien se ha mostrado contenta de estar allí, este lunes la presentadora se confesó sobre el programa.

¿Qué dijo Laura Tobón sobre ‘La Voz Kids’?

Aunque su habilidad no es cantar, Laura ha logrado conectar con los niños y las historias que han pasado por el programa, por ello, ha asegurado en varias ocasiones que para ella es un placer hacer parte del show.

En entrevista con el programa ‘La red’ de Caracol, la presentadora contó un secreto que no había admitido al aire y mucho menos, en ningún programa.

Tobón aseguró que, cuando salió al aire ‘La Voz Kids’ de 2022, sintió feo al no poder estar allí presentando y conociendo las historias de los pequeños.

En ‘La Red’ la colombiana aseguró que tuvo miedo de no volvería a participar en ese programa, y eso la entristeció mucho.

“Cuando hicieron la temporada pasada yo pensé que no iba a volver. No me preguntes por qué pero Laura Tobón tiene sus lados de inseguridad también. Entonces yo dije: ‘bueno, de pronto hasta aquí fue, ya he hecho mucho ‘La voz kids’, ya, acá no fue’ y me dio mucha tristeza ver a los niños y yo no poder estar ahí”, contó sobre La Voz Kids 2022, versión que fue presentada por Laura Acuña.

Sobre el tema, también contó que a raíz de esa pequeña despedida que había hecho, su entusiasmo volvió cuando Caracol Televisión la volvió a llamar, para que hiciera parte de los capítulos de su nueva temporada en 2024.

“Yo decía ‘Dios mío, mi programa’. Ese programa que yo tanto amo hacer por los niños, por lo que soy yo. Yo no me imagino haciendo otro programa”, dijo.

Después continuó: “Solo me imagino haciendo este tipo de concursos, donde puedo tener una conexión más directa con las personas, que yo pueda ayudar a otras personas en un programa creo que es lo que más me conecta hoy en día”, señaló.

Igualmente, resaltó que este programa sería aún más especial ya que ahora era mamá de su hijo Lucca y veía muchas cosas reflejadas del programa en él.

“Para mí va a ser más sentimental ahora que soy mamá y de un bebé tan chiquito”, concluyó.