“Frustrante”: Laura Tobón y su esposo revelan lo difícil que ha sido su relación

Laura Tobón es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. Desde su llegada a la televisión, se ha posicionado por su talento y belleza, dos cualidades que también la han ayudado a incursionar en otros campos como el modelaje.

En el 2017, Laura se casó con Álvaro Rodríguez, un empresario que es familiar de la actriz de Pálpito ‘Nina’ Rodríguez y el cual, es presidente Estratégico de Ventura Group. Como fruto de su amor, le dieron la bienvenida a Lucca, hasta el momento, su único hijo.

Recientemente, los dos han hecho un video en el que explicaron cuáles han sido los retos más difíciles de su matrimonio y además, explicaron a sus seguidores cómo lograron superarlos. Acá te contamos qué dijeron.

Laura Tobón fue elegida para ser la presentadora del evento de lanzamiento de Cromos.com.co Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Laura Tobón y su esposo, ¿han tenido crisis?

A través de la cuenta oficial de Instagram de Laura y Álvaro, han decidido confesar los pormenores que han tenido en su relación. Fue la presentadora la que comenzó hablando y dijo:

“No es mentira que existen parejas que, aunque tengamos prioridades, como de trabajo, tenemos un bebé juntos, a veces, pasa que se nos olvida tener ese tiempo en calidad como pareja y hoy queríamos contarles un poquito de cómo hemos ido manejando ese tiempo de calidad para no perdernos como pareja”.

Seguido de Laura, comenzó a hablar su esposo y explicó que para él no ha sido fácil pues le ha costado encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida en familia.

“No siento que, por lo menos yo, haya logrado encontrar ese equilibrio. Cada vez me parece y pues la verdad ahorita tenemos de un viaje que quería que hiciéramos juntos y no lo hicimos por estar pensando siempre en lo mejor para uno mismo”, dijo Rodríguez.

“¿En uno mismo? ¿O en el bebé?”, preguntó Laura con una sonrisa, a lo que él contestó:

“Al final del día uno saca tantas excusas y lo que quiere es sentirse uno cómodo y creo que ese es el verdadero reto porque planear pues sí, pero incomodarse de cierta manera para sacar ese espacio por la pareja o por la familia es tal vez lo que me parece a mí complejo”.

“Ahora, hay una complejidad adicional, que es las redes sociales. Yo no sé si ustedes han visto a Laura. Cuando yo la veo, yo me emociono y se me olvida que yo formo parte, supuestamente, de esa vida que se ve perfecta y después me acuerdo todo que hay detrás de una foto”, añadió.

Finalmente, Álvaro agregó que en ocasiones se ha puesto a mirar las redes sociales de otras parejas y ve que logran sacar tiempo para ellos mismos y para su vida profesional, lo que le parece un poco “frustrante” pues lo hace pensar que, de pronto, “no es un buen esposo o un buen papá”.

Por lo anterior, han decidido, hacer más planes como pareja y así, poder hacer más fuerte su relación y tener la familia que siempre han soñado.