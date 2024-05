Le cantan la tabla a Gaspar del ‘Desafío’: “No apagues el brillo de los demás”

De lunes a viernes, en las noches de Caracol Televisión, es posible ver El Desafío XX. La competencia ha logrado atraer una gran audiencia que día a día está atenta a las habilidades físicas y mentales que demuestran los participantes de esta edición.

Son solo tres equipos los que quedan en competencia: Alpha, Beta y Omega. Cada uno de ellos cuenta con mínimo cinco integrantes que deben salir a la pista de juego y enfrentarse para ganar diversos beneficios como dinero, comida y comodidades.

En el capítulo del jueves 23 de mayo el equipo Omega se reunió en la mesa a tener una conversación sobre la actitud de Gaspar, la capitana del grupo. Allí, fueron frenteros y se expresaron sin tapujos lo que sienten al respecto. ¿Qué le dijeron?

Participantes de Omega del 'Desafío XX'. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Gaspar del ‘Desafío’?

Varios integrantes del equipo rosado se han sentido mal con algunas actitudes que ha tomado Gaspar desde que es la capitana. Por ello, después que ella hubiera estado una noche en el cubo con Mapi de Alpha, todos se pusieron de acuerdo para hablarle al respecto en cuanto volviera.

La primera en hablar fue Luisa: “Vamos a tocar que igual ahorita ya estaba hablando con Gaspar y ya ella también lo siente que algo está pasando y a ella no le gusta que de pronto todos estén murmurando y que no se comente lo que pasa. No nos gusta que te sientas la capitana todo el tiempo”.

“Nos sentimos un poquito incómodos con que vos pensés que vos sos el centro del universo y puntualmente voy a hablar de un caso puntual”, añadió Alejo mientras contaba que cuando aún estaba Anamar contó la historia de su mamá con cáncer y Gaspar, sin prestarle atención, cambió el tema.

“Vos a veces querés brillar demasiado, pero a costa de apagar el brillo de los demás”, finalizó Alejandro. A él le siguió Lina, quien dijo:

“No me gusta que si yo estoy haciendo algo o lo hice bien como que no traten de minimizar mis cosas [...]. A veces hablar demás no está tan bien”.

Al final, Gaspar no tuvo inconvenientes con las palabras de sus compañeros y contrario a lo que muchos pensaban les contestó con mucha tranquilidad. “Yo lo acepto, lo respeto. Obviamente no tengo nada más que decir. Muchas gracias por decírmelo”, afirmó.